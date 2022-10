Es una información de noticiasdealmeria.com Almería Ampliar Los almerienses no pedimos transparencia martes 11 de octubre de 2022 , 09:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La provincia que menos reclamaciones presenta ante sus administraciones locales noticiasdealmeria.com Los almerienses son los andaluces que menos reclaman por motivos de transparencia a sus corporaciones locales, según el Informe Anual de Actuación del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía correspondiente al año 2021, consultado por Noticias de Almería y que acaba de ser publicado. Así, de las 554 reclamaciones que fueron presentadas en Andalucía por motivos de transparencia, 18 corresponden a Almería (3,2%), una cifra muy alejada de las 124 de Sevilla (22,4%) o las 110 de Málaga (19,9%) o las 108 de Cádiz (19,5%). A pesar de ello el número de denuncias por esta razón suponen el 6,9% del total andaluz (4), que con 21 (36,2%) encabeza Sevilla, seguida de Cádiz con 13 (22,4%), siendo el total de la Comunidad 58. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía se crea para una doble f inalidad (artículo 45 LTPA). De un lado, actuar en el territorio de Andalucía como autoridad pública independiente de control en materia de protección de datos en los términos previstos en el artículo 57 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y, de otro, actuar como órgano independiente e imparcial garante del derecho a la transparencia, conforme a lo previsto en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía y en la legislación básica en la materia (a fecha de hoy, Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno). Solo en nóminas, el Consejo tiene un presupuesto de 2,8 millones de euros, casi medio millón para gastos corrientes, y una cantidad similar para inversiones reales. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

