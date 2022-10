Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Cruz Roja Juventud busca 1.000 juegos y juguetes para niños y niñas en vulnerabilidad lunes 24 de octubre de 2022 , 11:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El juguete educativo de Cruz Roja Juventud, con el lema ‘Sus derechos en juego’ noticiasdealmería.com Bajo esta premisa, Cruz Roja Juventud organiza una semana de difusión del proyecto entre el 22 y 29 de octubre, en la que se llevarán a cabo actividades de sensibilización, intentando así, alcanzar los 1.000 juegos y juguetes nuevos, no sexistas y no bélicos que se entregarán a principios de año a las familias de 900 niños y niñas en situación de vulnerabilidad en la provincia, que no tienen garantizado su derecho al juego. Todo ello con el objetivo de promover el uso de juegos y juguetes como herramienta educativa y de trasmisión de valores en el contexto escolar y familiar. La crisis derivada de la situación sanitaria por la COVID-19 ha empeorado la situación de muchas familias atendidas por Cruz Roja, y por ello, esta campaña cobra aún más importancia en este contexto en el que se busca garantizar que estos niños, niñas y jóvenes no tengan dificultades para el acceso al juego. El derecho al juego dentro del plan Cruz Roja Reacciona La situación actual provoca que muchos hogares del país atraviesen grandes dificultades para atender sus necesidades básicas, especialmente en vivienda, gas, electricidad, alimentos y transportes. Este incremento progresivo puede llegar a convertirlos en inaccesibles para los hogares más vulnerables. En este contexto, el derecho al juego pasa a un plano secundario para las familias, que priorizan los productos de primera necesidad, y eso que las familias monomarentales y monoparentales son las más perjudicadas por la crisis (54.3%), seguidas de las personas que viven solas (34.6%). La infancia y la juventud son uno de los colectivos más vulnerables ante esta nueva crisis, por eso, la Organización les priorizará dentro del marco de actuación de 'Cruz Roja Reacciona, una respuesta directa, inmediata y cercana ante la crisis, que deja la pandemia, el cambio climático y el conflicto en Ucrania’, que responderá con un presupuesto inicial de 8 millones de euros a las crecientes necesidades de la población, en un contexto de incremento sostenido de los precios de bienes y servicios básicos que ya supera el 10,5% sólo en lo que va de año. En una primera fase, Cruz Roja pretende atender las necesidades de más de 100.000 personas ¿Qué tipo de juguetes se pueden donar? Para Cruz Roja, el derecho al juego es igual para todos los niños y niñas, al margen de la situación en el que se encuentren. Por ello, reivindica cada año que todos y todas tengan los mismos derechos “no queremos destacar solo el hecho de entregar un juguete, ponemos el foco en toda la sensibilización que hay detrás de la importancia del juego en el proceso vital de niño y la niña, ya que son elementos transmisores de valores sociales”, señala Paula Rivarés, directora de Cruz Roja Juventud: “creemos en la igualdad de oportunidades para todas y todos y a pesar de que ya estamos viendo la luz en el tema sanitario, sí que existe una necesidad de niños, niñas y jóvenes que no disponen de la posibilidad de disfrutar del juego. Es por ello que esta campaña es de vital importancia y no acaba en este tiempo invernal, está activa todo el año para garantizar sus derechos”. Además, se busca que sean no bélicos, no sexistas, y educativos para favorecer las actitudes de respeto y cooperación, ya que son elementos trasmisores de valores sociales, “a través del juego, adquieren conocimiento y comportamientos; si fomentamos que la infancia utilice juguetes educativos estaremos favoreciendo valores como la creatividad, la tolerancia, la diversidad, el respeto o la igualdad”. Y dentro del compromiso de la Organización con el medio ambiente, no falta la sensibilidad sostenible, incentivando que la donación sea de aquellos fabricados a partir de materiales con menor impacto medioambiental. Otras formas de donar Además de la entrega de juguetes en los puntos de recogida habilitados, se puede colaborar con la campaña realizando donaciones en la web de Cruz Roja, a través del teléfono 900 104 971 y mediante el envío de SMS con la palabra JUGUETE al 38088 (3 euros), que se destinarán íntegramente a la compra de juguetes para niños y niñas de familias en dificultad social. La entrega de juguetes Una vez verificado que los productos cumplen las especificaciones, Cruz Roja Juventud los clasifica según la edad a la que van destinados y las habilidades que potencia, sociales, motrices, intelectuales… De esta manera, Cruz Roja genera un “almacén” con todos los productos y todas las localidades, que aparecen en el mapa de la web de Cruz Roja Juventud. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

