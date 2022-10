Es una información de noticiasdealmeria.com Provincia Ampliar Una exposición en el Teatro Auditorio y en el Castillo hace un recorrido por la historia del arte contemporáneo lunes 24 de octubre de 2022 , 11:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia ‘De Picasso a Kapoor. Obra gráfica y múltiple contemporáneos’ noticiasdealmería.com El concejal de Educación, Cultura y Juventud, Juan Carlos Muyor inauguró el pasado viernes la exposición ‘De Picasso a Kapoor. Obra gráfica y múltiple contemporáneos’, en el Teatro Auditorio y seguidamente en el Castillo de Santa Ana donde hay otra parte de la muestra que estará abierta al público hasta el 8 de enero. En total son más de 80 las obras repartidas entre el Teatro Auditorio y el Castillo de Santa Ana. Muyor que estuvo acompañado de la comisaria de la exposición, Antonella Montinaro subrayaba que “inauguramos una de las exposiciones más importantes de arte que hemos traído en los últimos tiempos. La exposición se muestra tanto en el Teatro Auditorio como en el Castillo de Santa. Desde aquí hago una invitación tanto a los roqueteros como a los visitantes para que pasen a verla. Está abierta al público hasta el 8 de enero”. Por su parte, Antonella Montinaro de Arte Contemporáneo Gacma, comisaria de la exposición, explicaba que “esta muestra hace un recorrido por la historia del arte contemporáneo del siglo XX. Nuestra exposición está planteada de una manera didáctica dividida en distintos bloques temáticos. En el Castillo hay un bloque dedicado al origen del arte contemporáneo en España, luego seguimos hablando del informalismo español”. “En el Teatro Auditorio podemos encontrar una tendencia formalista internacional, luego tendriamos una sección dedicada a los múltiples de escultura, otra sección dedicada al arte pop con artistas como Andy Warhol, y cerraríamos la exposición con una mirada hacia la postmodernidad en los años 80 y 90 con obras de Jaume Plensa, Miquel Barceló y José María Sicilia y un pequeño guiño al siglo XXI donde tenemos piezas de Kapoor, el artista que da título a la exposición”, dijo Montinaro. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

