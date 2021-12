Diputación clausura el Circuito Provincial de Carreras Populares con la entrega de trofeos

domingo 19 de diciembre de 2021 , 18:52h



El Circuito Provincial de Carreras Populares de la Diputación de Almería de 2021 se ha despedido con una gala en el Teatro Cervantes donde se han entregado los trofeos a los primeros clasificados de la competición.

Este año el circuito ha pasado por 16 municipios y ha contado con la participación de casi 4.000 personas de todas las edades y niveles, según ha explicado la Institución Provincial en un comunicado.

El acto ha servido para homenajear a los principales protagonistas de este evento deportivo de carácter popular, "uno de los más consolidados y demandados de cuantos impulsa" la Diputación de Almería en la provincia.

Además de distinguir a los campeones de cada categoría, en la gala se ha puesto de manifiesto la importancia del mensaje a favor de la actividad física y los hábitos de vida saludables que promueven iniciativas como esta en los 103 municipios.

La diputada provincial María Luisa Cruz ha agradecido a todas las personas, instituciones y patrocinadores que han hecho posible la edición de este año y ha recordado el firme compromiso de Diputación con el deporte. "Nuestra meta siempre ha sido acercar el deporte a los 103 municipios y que sea más que un hobbie, una forma de vida. No hay municipio al que no llegue el deporte, ni rincón de la provincia que no cuente con un espacio para ponerse en forma", ha indicado.

Asimismo, ha añadido que "apostamos por el deporte base a través de los Juegos Deportivos Provinciales que permiten que todos los niños de la provincia, desde el pueblo más pequeño hasta el más grande, puedan practicar alguna de la veintena de modalidades que lo integran". "Es ejemplo de compañerismo, superación y esfuerzo y una bandera que hermana a los participantes que forman parte de las ligas provinciales cada año", ha señalado.

"Estas 'Carreras Populares' acercan los beneficios del deporte a todo el que lo practica y a todos los que de un modo u otro participan. Moviliza a corredores de la provincia y de fuera de ella, hasta estos municipios", ha dicho, tras añadir que "pone en valor que nuestra provincia es la mejor pista deportiva al aire libre que existe en Europa. Une a familias enteras que participan en este Circuito e impulsa los valores que han hecho grande a nuestra provincia".

Por último, Cruz ha afirmado que "este circuito, el esfuerzo de la organización y de los participantes ha demostrado que se puede practicar deporte en nuestra provincia y de forma segura. Ese es el verdadero espíritu del deporte: compartir, ilusionarse, esforzarse, superarse y llevar en cada carrera los valores del deporte como parte del AND de cada uno de los que formáis parte de esta gran familia".

CAMPEONES Y RECONOCIMIENTOS

Los consistorios que han colaborado en esta edición han recibido un reconocimiento por su participación; también se ha distinguido el apoyo de la Jefatura Provincial de Tráfico, la Federación Andaluza de Atletismo, las distintas agrupaciones de Protección Civil que se han implicado y los patrocinadores oficiales del evento, cuya colaboración es indispensable para que el circuito siga creciendo año tras año: Blanes Sport & Shoes y Fisio Muro.

Los 16 municipios por los que ha transcurrido el Circuito Provincial entre los meses de junio y noviembre de 2021 han sido: Rioja, Olula del Río, Cuevas del Almanzora, Turre, Garrucha, Balanegra, Tíjola, Vera, Bédar, Gádor, Macael, Sorbas, Antas, Laujar de Andarax, Pulpí y Abla.

Aparte de los premios estrictamente deportivos, se entregaron otros de un "importante calado emocional" como el de 'Superación Carreras Populares', para Miguel Ángel Domene; Premio Especial Diputación de Almería a Diego Bautista, y al corredor alicantino recientemente fallecido, Alberto Costilla, que era un fijo en todas las pruebas a las que no faltaba con su peculiar sombrilla en la cabeza y la bandera de España.

Las últimas distinciones fueron para los cinco primeros equipos clasificados, que han sido --por orden de primero a quinto-- Sayma Níjar, Club Atletismo Sureste, Cuéllar Stone Mármol Team, CA Universo Running y CD Unión Atletas de Almería.

La cita ha finalizado con la entrega de los trofeos a los campeones provinciales, es decir, a los tres primeros clasificados absolutos de las categorías femenina y masculina del circuito.

En masculino, por orden, Ahmed Ouslimane, Mohamed Koula y Moustapha Sidibe, y en femenino Esther Gálvez, Isabel del Mar Díaz y Beatriz Rubio.

En la gala, presentada por Ana Márquez, se pudo disfrutar de la música en directo de 'Maldita banda' y de la actuación de danza a cargo del grupo 'Paso a paso' y, en el exterior y previo a la gala, actuó La Duda Teatro.

"El cierre del Circuito Provincial de Carreras Populares de 2021 se ha convertido a su vez en el mejor preludio de la edición de 2022 que, como se apuntó en la ceremonia, volverá con todas sus fuerzas para seguir dinamizando social, turística y económicamente los municipios de la provincia y llenando de deporte popular todos los rincones de nuestra tierra", ha concluido Diputación.