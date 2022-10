Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar Vícar Reconoce El Trabajo del Personal De Ayuda A Domicilio y del Centro de día para mayores jueves 27 de octubre de 2022 , 11:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Unas 300 personas se dieron cita en el Teatro Auditorio de Vícar noticiasdealmería-com “Ha sido un acto de agradecimiento hacia nuestros mayores que son ejemplo para todos nosotros, un homenaje para ellos y de reconocimiento también hacia sus cuidadores por su abnegada entrega hacia ellos”, ha calificado el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla ‘La Tarde del Mayor’ de la mano de el Ayuntamiento y de la empresa Clece, gestora del Servicio de Ayuda a Domicilio en el municipio. Unas 300 personas, usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio y del Centro de Día para Mayores de Las Cabañuelas, y unos 90 trabajadores y trabajadoras de ambos servicios, asistieron a esta cita homenaje a los mayores, convertida en un nuevo reconocimiento hacia ese personal esencial. El acto se inició con la bienvenida por parte de Antonio Bonilla y del gerente de Clece en la provincia, Diego López, quienes agradecieron a los asistentes su presencia. “Un año más volvemos a celebrar el homenaje a nuestra generación heroica, los que tanto hicieron por nosotros y a los que tanto les debemos”, señaló el alcalde que remarcó la " profesionalidad y la enorme calidad humana” del personal de Ayuda a Domicilio y del Centro de Día para Mayores de Las Cabañuelas, a los que animó a que sigan trabajando “con la misma abnegación”. El alcalde, acompañado del gerente de Clece y las Concejalas de Servicios Sociales y Mayores del Ayuntamiento de Vícar, entregó una placa y un recetario a cada uno de los homenajeados ayer, 29 de ellos por su participación en el recetario “Saboreando Recuerdos”, y a la auxiliar de ayuda a domicilio Dolores Rua Martín. Por su parte, Justo Gómez y Rocío Cortés, la artista manchega, con raíces virgitanas, fueron los encargados de amenizar la velada con el espectáculo “Entre Copla y Copa, Reirse Toca”. Copla y canción andaluza, que dieron contenido a un entretenido y ameno espectáculo, que hizo la delicia de los asistentes.



