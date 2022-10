Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Tres almerienses estudiarán en Canadá gracias a la Fundación Eduarda Justo jueves 27 de octubre de 2022 , 11:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El programa de becas Canadá TECH arranca por segundo año consecutivo noticiasdealmería.com La Fundación Eduarda Justo vuelve a dar buena muestra de su compromiso con la educación lanzando, por segundo año consecutivo, el programa de becas Canadá TECH. Gracias a esta iniciativa, tres jóvenes de la provincia de Almería podrán cursar primero de Bachillerato en Canadá y disfrutar de un programa formativo en liderazgo, tecnología y creación de empresas durante el segundo año de Bachillerato, que se cursará en su centro escolar habitual. “Buscamos jóvenes inquietos que destaquen por su curiosidad, por su pasión por la ciencia y la tecnología, almerienses dispuestos a emprender proyectos en el futuro, que destaquen por su deseo y ambición por desarrollar todo su potencial”, explica Juan Martínez Barea, director de la Fundación. Todos los almerienses que actualmente estudian 4º de la ESO y cuentan con un buen expediente académico podrán presentar su candidatura a una de las tres becas que ofrece la Fundación, siendo el plazo máximo de entrega el dos de diciembre. En ese momento se iniciará el proceso de selección de quienes recogerán el testigo de Aurora, María, Natalia y Paula, que se encuentran ya en Canadá disfrutando de una experiencia académica sin precedentes. La Fundación Eduarda Justo dará a conocer los finalistas a finales del mes de enero. Los elegidos deberán enfrentarse a un test y a una entrevista en inglés que servirán para decidir quiénes pasan a la última fase: el encuentro con el patronato, que tendrá lugar a principios de febrero. Durante todo este proceso, se valorará la madurez de los estudiantes, su desempeño académico y su nivel de inglés, así como su actitud proactiva y responsable, su optimismo, curiosidad, idealismo y visión global. Becas Canadá TECH Los tres estudiantes seleccionados para disfrutar de una de estas becas realizarán primero de Bachillerato en un centro educativo de Canadá, donde recibirán una formación innovadora y de excelencia en el ámbito científico-técnico, siempre siguiendo un plan de estudios diseñado según las características del alumno. Será una experiencia transformadora no solo en lo formativo, sino también en lo social y en lo familiar, pues les proporcionará herramientas para una mejor adaptación a entornos diferentes, un mayor dominio del inglés y una perspectiva más amplia del mundo. De regreso a España, continuarán sus estudios en su centro de referencia, completando dicha formación con dos programas intensivos: el Seminario Líderes del Futuro, donde podrán compartir tres días con líderes empresariales y sociales que les serán de gran inspiración, y el programa Sputnik, que consiste en dos seminarios de dos días de duración en el que se abordarán las tecnologías que van a cambiar el mundo, así como las start-ups del futuro. El próximo dos de noviembre, a las 18 horas, la Fundación Eduarda Justo ofrecerá una charla informativa online a todos los que, previa inscripción a través de un formulario disponible en la web www.fundacioneduardajusto.es, hayan mostrado su interés en estas becas. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

