Las mujeres de Berja se animan a ser Podscaster jueves 27 de octubre de 2022 , 10:51h

Finaliza el taller de Podcast impulsado por la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Berja dirigido a las asociaciones de mujeres del municipio. Durante el taller, las participantes han aprendido de la mano de la mano de Lola Parra los recursos mínimos para realizar el podcast, así como su técnica y otros aspectos para conseguir un programa que se pueda difundir fácilmente.

