0-0: El Almería sigue en ascenso directo a pesar del resultado

martes 16 de marzo de 2021 , 07:19h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

El VAR anula un tanto de Juan Villar a falta de cinco minutos para el final







No pudo ser. La UD Almería tuvo que conformarse con un empate en su enfrentamiento con el Alcorcón después de que no encontrara el gol a pesar de hacer suficientes méritos como para haberse quedado la victoria. En líneas generales, el partido fue un monólogo rojiblanco al que solo le faltó que se rompiera el 0-0. Sí lo lograron los almerienses a falta de cinco minutos, sin embargo, el colegiado lo anuló a instancias del VAR. No obstante, los indálicos recuperan la segunda plaza y recortan un punto a la cabeza,



En la alineación rojiblanca destacaba, sobre todo, la primera titularidad de Brian Rodríguez desde que firmara en el mercado invernal. Así pues, al margen del uruguayo, José Gomes decidió que arrancaran el partido Makaridze; Balliu —que volvía tras cumplir sanción— Ivanildo —por el sancionado Maras— Cuenca, Akieme; Morlanes, Samú Costa, Corpas, Aketxe —por Robertone, en relación a Girona— y Sadiq.



Nuestros representantes dominaron en el arranque. De hecho, en los primeros seis minutos se vivirían dos llegadas claras en las que Sadiq sería protagonista. En concreto, el delantero se asoció con Brian y acabó rematando alto, mientras que poco después se atrevió con una acción individual en la que su disparo estuvo demasiado cruzado.



La UD Almería se estaba basando en esos momentos en un juego de toque rápido buscando los espacios. En esas, en el minuto 26, José Corpas gozó de una nueva oportunidad de gol para el conjunto local. Sin embargo, Dani Jiménez haría una buena parada para evitar el tanto.



Con el paso de los minutos el encuentro se fue equilibrando, lo que provocó que se sucedieran las alternativas, pero sin que hubiera presencia de los porteros. El Alcorcón, por su parte, amplió su presión, dificultando que los pases en los últimos cuartos de campo de los indálicos llegaran a su destino. Con 0-0 se llegó al descanso.



La llegada del segundo periodo se produjo en un guion similar a la parte final del acto anterior. No fue hasta el minuto 60 cuando se viviría un buen intento desde larga distancia de Aketxe al que respondió con una estirada Dani Jiménez. Esta sería la última aportación del centrocampista vasco en el duelo, ya que su lugar lo ocupó João Carvalho. Del mismo modo, Villalba entró por Brian.



A la UD Almería se le estaba resistiendo el gol, en gran medida, porque el Alcorcón tenía en su mejor futbolista al guardameta. La apreciación se reforzaría aún más cuando, en el 73, Dani Jiménez repelía un potente golpeo de João Carvalho.



José Gomes decidió entonces acumular a más delanteros sobre el rectángulo de juego. En este sentido, Juan Villar y Schettine entrarían en escena, en detrimento de José Corpas y Samú Costa. Los almerienses estaban teniendo presencia arriba y, con esta modificación, el entrenador pretendía tener más opciones de remate.



A falta de cinco minutos se vivió durante un instante la alegría de la victoria. Juan Villar, en el minuto 85, recibió un pase al espacio de Morlanes y superó al meta madrileño. El VAR revisó la jugada y acabó señalando fuera de juego del delantero. La acción era milimétrica y el gol no subió al marcador. A los locales se les escapaban los tres puntos.



Sin poder romper el empate, a pesar de haber convertido el encuentro en un monólogo, la UD Almería tuvo que conformarse con un punto que permite que a nivel clasificatorio todo se mantenga igual —con nuestros representantes en la segunda plaza— aunque logrando recortarle una cifra al líder.