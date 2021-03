El Ayuntamiento de Huércal salva de la demolición parte del acueducto de Las Cumbres

lunes 15 de marzo de 2021

Ismael Torres rescata esta infraestructura hidráulica en el municipio ante la construcción de un complejo urbanístico en esta zona que excluía la misma, al no haber tenido en cuenta el gobierno municipal de IU de la legislatura 2007-2011 la inclusión del acueducto dentro de su proyecto