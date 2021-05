1-2: El Almería Femenino gana en Cádiz y evita el descenso directo

sábado 22 de mayo de 2021 , 20:57h

Las rojiblancas alcanzan la novena posición y dependen de sí mismas en la última jornada para eludir también el posible arrastre

Ficha técnica:

El equipo femenino de la UD Almería dio un golpetazo encima de la mesa para terminar presentando su candidatura más seria a continuar la próxima temporada en la Primera División Nacional Femenina. Las rojiblancas se impusieron en un trabajado partido al Cádiz (1-2) y consiguieron evitar matemáticamente el descenso directo y, además, alcanzar la novena posición. Así pues, este importante triunfo hace a las almerienses tener la oportunidad de depender de sí mismas en la última jornada de liga para mantener ese lugar, lo que les haría mantenerse sin necesidad de correr el riesgo de perder la categoría por el arrastre al reajustarse el campeonato.Tuvieron que saber sufrir primero las indálicas para poder festejar una victoria vital, ya que el conjunto local comenzó teniendo las mejores ocasiones del partido, obligando a Andrea a tener que meter la mano en un libre directo botado por Mona, mientras que acto seguido era el palo el que evitaba que nuestras representantes se pusieran por debajo en el electrónico.Fue entonces cuando la UD Almería Femenino creció y ganó terreno. En esas, en el minuto 11, Paqui fue derribada en el interior del área. La árbitra señalaba el claro penalti y Anita París, como ya hiciera el pasado fin de semana, no perdonaba desde el punto de la pena máxima.La ventaja dio paso a un guion del duelo en el que las rojiblancas se mostraron muy ordenadas, sin dejar al Cádiz generar acciones de peligro. Ya en el tramo final de este acto, se viviría una llegada para cada conjunto. Fátima sería la protagonista en el intento almeriense, pero su golpeo se iba a córner. En el otro área, de nuevo Andrea tenía que aparecer de una manera sensacional en un remate gaditano.Llegó el segundo periodo y con él una nueva alegría para las almerienses: el segundo gol. Apenas habían pasado dos minutos desde que se regresara de los vestuarios cuando Ana Carrascosa cogió el esférico escorada hacia la banda, se aventuró en la acción individual y ponía su nombre al 0-2 con un potente disparo cruzado.Pero no hay finales felices sin sufrimiento y el Almería Femenino lo vivió en primera persona. Corría el minuto 56 cuando Valeria remataba el cuero a la salida de un saque de esquina. Era el 1-2; el Cádiz se acaba de meter en el partido. Tuvo que salir la garra rojiblanca, mostrando a las jugadoras dirigidas por Agustín Sánchez buscando de nuevo la meta amarilla en lugar de acomplejarse. Esta motivación estuvo a punto de tener premio, sin embargo, Nadia chutó un nuevo penalti a favor con mucha intención aunque sin acierto. El balón se fue fuera.A pesar de estos instantes de montaña rusa de emociones, la victoria de las almerienses no peligró porque comenzaron a desplegar un juego en el que la posesión del balón no se perdía hasta que terminó llegando el pitido final con el posterior estallido de alegría en el banquillo rojiblanco. No en vano, se acababan de sumar tres puntos que vitales al suponer evitar matemáticamente el descenso directo, llegar a la novena posición y depender de sí mismas en la última jornada del curso liguero para eludir también el décimo puesto que podría equivaler a perder la categoría por arrastre al reajustarse los grupos de la Primera División Nacional Femenina, que se vieron ampliados en número de equipos por la suspensión de la pasada temporada por la COVID-19.

Cádiz CF Femenino: Prián; Santana, Lola, Saira (Lucía Rivas, min. 80), Sarita (Ale, min. 65), María G. V., Marta Ferrera (Marta Paz, min. 55), Reyes, Mona, Coello (Natalia, min. 65) y Valeria.



UD Almería Femenino: Andrea Ríos; Eva Campoy, Pilar, Laura, Flores, Anita París, Ana Carrascosa (Cristina, min. 65), Paqui (Sonia, min. 82), Jessi, Nadia (Mireya, min. 65) y Fátima (Esther, min. 90).



Goles: 0-1, min. 12: Anita París (p.). 0-2, min. 47: Ana Carrascosa. 1-2, min. 56: Valeria.



Árbitra: Zoia González Vargas, del colegio gaditano. Amonestó a las locales Marta Paz y Ale, así como a la visitante Nadia. Además, expulsó al técnico del Cádiz Femenino, Emilio Soler.



Incidencias: partido correspondiente a la vigesimotercera jornada dentro del grupo IV de la Primera División Nacional Femenina, que no se pudo celebrar en su fecha a causa de la COVID-19. El encuentro se disputó en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz.