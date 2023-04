Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar 1.200 jugadores de Andalucía, Madrid y Murcia en el 12º Torneo de Semana Santa de Adaba de baloncesto miércoles 05 de abril de 2023 , 20:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El primer teniente de alcalde, Juan José Alonso, y el concejal de Deportes, Juanjo Segura, asisten a la entrega de trofeos de la cita deportiva que se ha celebrado con 106 equipos entre el 2 y 5 de abril Más de 1.200 jugadores, 106 equipos, tres hoteles completos y 500 habitaciones reservadas. La duodécima edición del Torneo de Semana Santa de baloncesto que organiza el Club Adaba, con la colaboración del PMD, ha sido de nuevo todo un éxito tanto en el plano deportivo como por los beneficios económicos que representa para la hostelería de la ciudad. El colofón se ha celebrado al mediodía de hoy, miércoles, en el Complejo Deportivo de El Toyo-Retamar, con la entrega de premios y una espectacular fotografía de los participantes que ha cubierto la pista de baloncesto. El primer teniente de alcalde, Juan José Alonso, y el concejal de Deportes, Juanjo Segura, han asistido a la ceremonia con la compañía de Ana Belén García, presidenta de Adaba, Luis Parejo, ‘alma mater’ del club, y Juan Ramón Aguilera, tesorero del club. Desde el 2 al 5 de abril, el XII Torneo de Semana Santa de Adaba ha reunido a más de 1.200 jugadores de 14 clubes que proceden de las distintas comunidades autónomas como Andalucía, Madrid o Murcia. En la cancha del CD El Toyo-Retamar y Palacio de los Juegos Mediterráneos se han disputado 168 encuentros que han reflejado el buen estado de forma de los equipos. Juan José Alonso y Juanjo Segura han felicitado al Club Adaba “por la excelente organización del torneo que ha reunido a jugadores de toda España y que han disfrutado de una experiencia única, han sido, en total, 106 equipos los que han pasado por Almería y han podido formarse en el baloncesto. Y al aspecto deportivo se suma el impulso que supone para hoteles y comercios de El Toyo y toda la ciudad de Almería”. Por su parte, Ana Belén García ha agradecido “el apoyo del Ayuntamiento y patrocinadores para un torneo que antes de finalizar diciembre ya había cubierto todas las plazas y es uno de los más importantes de baloncesto base en España”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

