Semana intensa en la Escuela Municipal de Música de Roquetas de Mar

miércoles 05 de abril de 2023 , 20:22h

Los alumnos de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Roquetas de Mar han celebrado sus audiciones trimestrales. En la audición de piano participaron Mar Fernández que hizo ‘Danza india’ de Bastien; Diego Díaz hizo ‘Preludio Matinal’ (Bastien); Carlos Cano hacía ‘Mi ordenador’ (Bastien); Nicolás Piqueras interpretó ‘Di que sí’ (Bastien); Claudio Vázquez hacía ‘Danza india’ (Bastien) y Marina Herrerías hacía ‘Fiesta’ (Bastien).

También actuaron Carla Vázquez que hizo ‘¡Fantasmas!’ (Bastien); Marina Bustamante hizo ‘¡Puf! va la comadreja’ (Bastien); Daniela Sandoval hizo ‘Danza india’ (Bastien); Cristina y María Torres hacían el tema ‘Supercalifragilisticoespialidoso’ (B.S.O); Helena Rivas hizo ‘Canción oriental’ (A.G Abril); Laura Rivas hizo ‘Bibbidi-bobbidi-bu’ (B.S.O); Daniela Huamaní hizo ‘Boogie de sábado noche’ (Bastien) y Carmen Sampedro hizo ‘Preludio en La m’ (Bastien).

Lucía Fernández interpretó ‘Lavanda azul’ (Bastien), Cayetano Valiente hizo ‘Al compás de swing’ (Bastien); Hugo Tormo hizo ‘Olimpiadas’ (Bastien); David Fernández hizo ‘Sonatina de las amapolas’ (A.G. Abril); Nerea Fernández interpretó ‘Arco iris’ (A. G. Abril); Daniel Cus hizo Tarantella” (Bastien); Ángela García hacía ‘Arabescos’ (F. Burgmüller); Raquel Arco hizo ‘Andantino’ (C.Czerny); Elena Fernández hacía ‘Ragtime para Elisa’ (Arreglos de M. Mier) y Mamen Bravo interpretó ‘The music of the night’ (B.S.O).

Finalmente actuaron María López hizo ‘The thundermans’ (B.S.O); Hugo Rodríguez que hizo ‘I’ve got soul but I’m not a soldier’ (The Killers); Hugo Fernández hacía ‘Big band tune’ (F. Emontz); Fernando Vicente hizo ‘Campanas del monasterio’ (A. G. Abril), Katharina von Papp hacía ‘The water is wide’ (R. D Vandall); Kevin Pop hizo el tercer movimiento de ‘Sonatina n°1 op.36 (M. Clementi) y Moisés Valdivia hacía ‘Galop Final’ (A. Casella).

En la Audición de Música de Cámara en piano a cuatro manos actuaron Isabel y Moisés Valdivia Moreno que hicieron la canción popular ‘Había una vez’. Helena y Laura Rivas Ortega interpretaban ‘Can Can’ de J. Offenbach. El dúo de violines, Begoña Fernández Valdivia y Carla Rodríguez Jiménez hicieron ‘Dúo nº 1’ de J.A. Müller; el cuarteto de violines formado por Begoña Fernández, Carla Rodríguez, Sara Benhamou Molina y Claudia de Frutos de Diego hicieron ‘Affetuoso. Concierto nº 41’ de Boismortier.

El dúo de trompeta piano formado por Andrés Casanova Lao y Kevin Pop Marginean interpretaron ‘Sinfonía Nuevo Mundo’ de A. Dvorák. El Trío flauta-violín-piano formado por Gabriel y Carmen López Martínez y Adriana Ureña Cirera hicieron ‘Hasta el final’ de Il Divo y el trío flauta-violín-guitarra formado por Nael Calderón Viñolas, Neila Bonilla Díaz y Andrea Morales Sánchez hicieron ‘Hay un amigo en mí’, BSO de Toy Story.

Destacar la actuación de la Banda Sinfónica que en la primera parte de su concierto hicieron ‘Also Sprach Zarathustra’ de Richard Strauss con arreglos de Michael Sweeney; ’Zorro’s Theme’ de James Horner con arreglos John Moss; ‘Music From Sherk (Fairy tale Opening, Ride the Dragon)’ de John Powell and Harry Gregson- Williams con arreglos de John Moss; ‘Accidentaly in Love (Shrek 2)’ de Adam F. Duritz/ Michael Sweeney; ‘My Heart Will go on’ de James Horner con arreglos de John Moss y ‘Pirates of the Caribbean (The Medallion Calls, The Black Pearl) de Klaus Badelt con arreglos de Michael Sweeney.

En la segunda parte sonaron ‘The Storm’ de Robert W. Smith; ‘Pepito Grillo’ de Ferrer Ferrán con Elías Jiménez Ruiz de clarinete solista; ‘Sax Appeal’ de Fernando Francia con Ángeles Cruz Jabalera de saxo tenor solista. La banda estuvo dirigida por Ginés Martínez Martínez.

En cuanto a las Audiciones de las Agrupaciones Orquestales participaron la Orquesta Infantil de Cuerda dirigida por Alejandro Torrente. Interpretaron ‘Misión en el espacio’ de Joan Alfaras, ‘Lluvia de meteoritos’ de Joan Alfaras, ‘B.S.O. Star Wars’ de Williams con arreglos de Alejandro Torrente y ‘Star Wars Theme’ de Williams con arreglos de Alejandro Torrente.

La Orquesta Joven de Cuerda dirigida por María del Mar Ibáñez interpretó ‘Theme from New World Symphony’ de A. Dvorak, ‘Theme from Symphony nº 9’ de L.V. Beethoven. La Big Band dirigida por Juan Pablo Rodríguez interpretó ‘Over the Rainbow’ de Harol Arlen, ‘A Child is Born’ de Mel Lewis/Thad Jones y ‘Just in Time’ de Sammy Nestico.

La Brass Band dirigida por Luis E. Ayala interpretó 1492-Christopher Columbus. Conquest of Paradise’ de Vangelis con arreglos de Luis E. Ayala, ‘Recuérdame B.S.O. Coco’ de R. López & K. Anderson -López y ‘Coldplay Classics’ de Coldplay.

Finalmetne, actuaron las Agrupaciones orquestales en el salón de actos de la Escuela de Música de Roquetas. La Orquesta Infantil de Guitarras dirigida por Rafael Arcos y Lucía García hizo ‘Canciones infantiles’ e ‘Indiana Jones’ de John Williams. La Orquesta Juvenil de Guitarras dirigida por Belinda Sánchez-Capuchino hizo ‘Nothing Else Matters’ de Metallica. El Ensemble de flautas dirigido por Mercedes Sáez hizo ‘Marcha de los soldados’ de R. Schumman y ‘Cutie Flootie’ de James Power.

La Agrupacion infantil de clarinetes dirigida por Ginés Martínez hicieron ‘Club Class’ de James Rae y ‘Enter the king’ de James Rae. El Ensemble de Saxofones dirigido por María Suárez interpretaba los temas ‘Jurassic Park’ de John Williams y ‘Moon River’ de Henry Mancini. El Quitento de saxofones dirigido por María Suárez hizo ‘Ghostbusters’ de Ray Parker y ‘Hello Dolly’ de Jerry Herman. Finalmente, la Orquesta ORFF y Ensemble de percusión dirigido por Jaoquín Fernández hizo ‘Easy Latin’ de E. Kopetzki, ‘Somebody that I use to Know’ de Goyte y ‘Smoke on the water’ de Deep Purple.