La condena de Kevin Da C. S. a 10 años de prisión por agresión sexual a una menor de 16 años ha sido confirmada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería. La sentencia, emitida el 10 de octubre de 2022, incluye también la imposición de medidas restrictivas y una indemnización de 40.000 euros a la víctima por daños morales. Los hechos ocurrieron el 25 de abril de 2019, cuando Kevin Da C. S. abordó a la menor P. en su domicilio, a donde había ido a buscar al hermano de ésta, agrediéndola sexualmente. Frente a esta decisión judicial, la representación legal de Kevin Da C. S. presentó un recurso de apelación, argumentando un presunto quebrantamiento de normas y garantías procesales. El recurso sugería una posible relación familiar entre la letrada de la acusación particular y la psicóloga forense que peritó en el juicio oral. Sin embargo, la Sala desestimó estas alegaciones, señalando que no había base concreta para afirmar dicho vínculo. En relación a la cuestión de los mensajes de Whatsapp, la defensa del acusado alegó que Kevin Da C. S. había aportado su terminal telefónico para intentar recuperar las conversaciones mantenidas con la menor, mientras que esta última no lo hizo. Sin embargo, tanto P. como su madre afirmaron que los mensajes habían sido eliminados en el terminal de la menor, y el acusado había hecho lo mismo en el suyo, argumentando que la Policía le aconsejó tal acción. La Sala consideró inviable la recuperación de los mensajes y rechazó las alegaciones de la defensa. Además, se subrayó que el reconocimiento por parte del acusado de la relación íntima con la menor fue un punto destacado en el juicio oral, aunque él mantuvo que fue consentido. La sentencia de la Audiencia Provincial de Almería fue ratificada, confirmando la condena de Kevin Da C. S. y declarando las costas de esta segunda instancia de oficio. La resolución destaca la coherencia y estabilidad en el testimonio de la menor, a pesar de las alegaciones y contradicciones presentadas por la defensa durante el proceso judicial.

