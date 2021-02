Sucesos 10 detenidos por su relación con una tentativa de homicidio en Pechina miércoles 03 de febrero de 2021 , 12:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Los hechos ocurren a principios de año durante una riña tumultuaria, agentes de la Guardia Civil son requeridos por la gran violencia de la pelea y por el uso de armas de fuego.





La Guardia Civil de Almería, detiene a diez personas e investiga a otra por delitos de homicidio en grado de tentativa, riña tumultuaria, tenencia ilícita de armas, lesiones, y amenazas con arma de fuego, hechos ocurridos a principios de año durante una riña tumultuaria en la localidad de Pechina (Almería).



La tarde del 01 de enero se produce una riña tumultuaria entre miembros de dos familias en la localidad de Pechina (Almería).



A la pelea se fueron sumando cada vez más personas de ambas familias, algunos de ellos venidos de otras partes de la localidad al ser avisados de lo que estaba ocurriendo.



Durante la riña algunos de los participantes se armaron con objetos contundentes y con armas de fuego que no dudaron en utilizar, realizando varios disparos que impactan contra el suelo y en la fachada de una vivienda propiedad de una de las familias.



Dada la violencia ejercida en la pelea, con riesgo para la integridad de los allí presente se recibe aviso en el Centro Operativo de Comunicaciones (C. O. C. – 062) de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería.



A la llegada de los agentes no se encuentran personas en el lugar pero los agentes observan en el lugar ladrillos destrozados, botellas de cristal, piedras, restos de sangre, casquillos de bala y el impacto de disparo de armas de fuego en la fachada de la vivienda de una de las familias implicadas y en el suelo, estableciendo en la zona un dispositivo de seguridad para evitar nuevos altercados.



Tres personas tienen que ser atendidas en el Centro de Salud de Benahadux por diversas lesiones, contusiones y heridas de arma blanca, siendo una de ellas trasladada al Hospital Universitario de Torrecárdenas dada la gravedad de las heridas.



Por agentes de la comandancia de la Guardia Civil de Almería se inicia una investigación que permite identificar y poner a disposición judicial a los principales partícipes en la riña así como a la intervención de las armas de fuego empleadas.



Los agentes realizan cuatro entradas y registros en los domicilios de los principales investigados en los que se interviene diferente material del empleado en la reyerta, procediendo a la detención de cuatro personas por delito de homicidio en grado de tentativa, lesiones, tenencia ilícita de armas y riña tumultuaria.



Dos de los registros se realizan en viviendas ocupadas en las que se neutralizan enganches ilegales a la red eléctrica.



Finalizada la última fase de la investigación, esta operación concluye con la detención de 10 personas, con edades comprendidas entre los 21 y los 47 años.



Uno de los detenidos tenía una orden de búsqueda detención e ingreso en prisión, decretada por el Juzgado de lo Penal número 3 de los de Almería.



Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número tres en funciones de Guardia de Almería.

