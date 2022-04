Capital Habrá 24 nuevos semáforos 'PasBlue' viernes 08 de abril de 2022 , 23:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con ello serán casi 180 los semáforos que ofrecen actualmente aviso acústico El Ayuntamiento de Almería incorporará a la red semafórica 24 nuevos dispositivos del sistema de información acústica 'PasBlue' que las personas invidentes podrán activar con el bluetooth del móvil. Con ello serán casi 180 los semáforos que ofrecen actualmente aviso acústico. El suministro de estos nuevos dispositivos seguirá a la adjudicación de este contrato a la empresa 'Alumbrados Viarios, S.A.', por un importe total de 16.262,40 euros. "El Ayuntamiento de Almería ha iniciado la instalación de nuevos dispositivos acústicos en los semáforos que, activados a demanda del usuario por radiofrecuencia o por bluetooth, mejoran la movilidad y la seguridad en los cruces a personas ciegas o con baja visión. Un sistema de última generación y desarrollado en colaboración con la ONCE que, con el objetivo de facilitar la accesibilidad del colectivo de personas con discapacidad visual, vamos a seguir implantando", ha detallado Vázquez. La edil ha informado además de la prórroga, por un año, del contrato de suministro de energía eléctrica a las instalaciones dependientes del Ayuntamiento de Almería, adjudicado el año pasado a la mercantil 'Iberdrola Clientes S.A.U.', por un importe total de 5.252.457,60 euros. Esta prórroga, aprobada hoy en Junta de Gobierno Local, se extenderá desde el día 12 de mayo de 2022 y finalizará el día 11 de mayo de 2023. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

