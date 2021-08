Capital Aprobado entre críticas un nuevo expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito jueves 26 de agosto de 2021 , 16:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Casi tres millones de euros El Pleno ordinariol del Ayuntamiento de Almería ha aprobado entre críticas de la oposición, un nuevo reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente a facturas.



Además de lo anterior, se ha acordado la aprobación inicial de varias modificaciones presupuestarias por importe total de 294.884,20 euros y reconocimientos extrajudiciales de crédito, en su caso, por importe total de 2.816.796,14.



De los reconocimientos extrajudiciales, la mayor cuantía, 2.642.884,95 euros, corresponden al pago de la cuota de recuperación del acuífero de Poniente, de junio de 2019 a noviembre de 2020, importe aprobado en el seno de la Junta Central de Usuarios del Poniente Almeriense, entidad de uso público.



“El Ayuntamiento de Almería ha de hacer frente a los acuerdos que en el amparo de los estatutos de esta junta se realicen. Nuestro sentido del voto ante esta cuota siempre ha sido negativo, sin embargo la Junta Central, en su conjunto, así lo aprobó y ahora tenemos que hacer frente a una cuota por extraer agua de pozos que están sobreexplotados, o lo que es lo mismo, una cuota por no extraer el agua de la desaladora sino de los pozos”, ha justificado el concejal de Economía y Función Pública, Juanjo Alonso.



“Traer estas facturas a reconocimiento extrajudicial es únicamente por la falta de partida presupuestaria. El expediente está perfectamente justificado administrativamente y desde el área de cara al futuro se creará una partida presupuestaria para evitar el reconocimiento extrajudicial”, ha concluido.



Respecto a los reconocimientos extrajudiciales, el concejal de Economía ha defendido la gestión municipal “reduciendo año tras año el uso de esta figura y que representa en el presupuesto el pago de apenas el 0,4%”, frente al discurso “catastrofista y alarmista, demagógica en consecuencia, que utiliza el Grupo Municipal Socialista para criticar la gestión del Equipo de Gobierno”.



