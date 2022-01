Capital Ampliar La romería a Torregarcía conmemora el 519 aniversario de la aparición de la Virgen del Mar viernes 07 de enero de 2022 , 16:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Romería a la Ermita, recientemente restaurada, regresa tras un año de ausencia por la pandemia a la playa donde apareció la imagen de la patrona de Almería y realizará a su regreso siete paradas religiosas La Ermita de Torregarcía se prepara para volver a acoger, el domingo 9 de enero, la célebre Romería en honor de la patrona de la ciudad, la Virgen del Mar, que en el 519 aniversario de la aparición de su imagen regresa a la playa almeriense tras un año de ausencia por la pandemia. El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Seguridad y Movilidad, ha establecido un dispositivo especial en el que participan 25 efectivos de Policía Local, un camión de extinción de incendios con su dotación, cuatro bomberos, y diez voluntarios de Protección Civil, seis agentes y un retén anti incendios de la Delegación de Medio Ambiente, así como un veterinario municipal, sin olvidar otros servicios del Área de Cultura o de la Brigada de limpieza, señalización y obras. Además, también habrá efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, Seprona, y Cuerpo Nacional de Policía, incluyendo la presencia del helicóptero. A ellos se suman una ambulancia tipificada como UVI durante todo el servicio. La coordinación en caso de activación de emergencias para gestión de más recursos se realizará como siempre a través de Protección Civil de la Junta de Andalucía, Emergencias 112 y el 061. En total, alrededor de un centenar de efectivos velarán por el buen discurrir del acto. Al igual que en años anteriores, por razones de seguridad, se prohíbe el acceso a la Romería a vehículos de más de 3.500 kilos y sólo podrán llegar hasta donde termina el Paseo Marítimo de Retamar. Los caballos no podrán moverse por la zona de público, venta ambulante y atracciones y no se pueden utilizar drones. Los romeros van ver una ermita recientemente remodelada de cara a protegerla de posibles actos vandálicos. Así, desde el Área de Servicios Municipales, se ha dirigido una actuación que, en una primera fase, ha blindado puertas y ventanas. Con una inversión de 12.705 euros se ha reparado el enfoscado y la pintura del exterior de la ermita, eliminando humedades. Además, se han realizado reparaciones estructurales puntuales en lo que ha supuesto una puesta a punto de la edificación de cara a la celebración, este domingo, de la romería. Servicio de autobús Surbus, empresa concesionaria del Servicio de Transporte Urbano de Almería, pone a disposición de todos los usuarios el servicio de autobuses a la Romería de Torregarcía con los siguientes trayectos y horarios: L 38. Trayecto 1 → PASEO (Antiguo Casino) → TORREGARCÍA (por Ctra. de Ronda): Paseo (Antiguo Casino) y actual Delegación del Gobierno de la Junta, Avda. Federico García Lorca, Avda. de La Estación, Crta. de Ronda, Ctra. de Níjar, Los Molinos, La Cañada, Venta Gaspar, San Vicente, El Alquián hacia Torregarcía. SALIDAS → 9:30 - 11:10 - 12:50 horas. L 38. Trayecto 2 → PASEO (Antiguo Casino) → TORREGARCÍA (por Avda. Cabo de Gata) Paseo (Antiguo Casino), Avda. Cabo de Gata, Avda. del Mediterráneo, Ctra. de Níjar, Los Molinos, La Cañada, Venta Gaspar, San Vicente, El Alquián hacia Torregarcía. SALIDAS → 10:20 - 12:00 - 13:40 horas. HORARIO → Desde las 9:30 horas, cada: → 50 minutos en los trayectos comunes. → 80 minutos en los trayectos no comunes. SALIDAS DESDE TORREGARCÍA: 10:20 - 11:10 - 12:00 - 12:50 - 16:15 - 17:05 h. PRECIO DEL BILLETE → 2.00€ ida → 3.00€ ida y vuelta ROMERÍA DE LA VIRGEN DEL MAR A TORREGARCÍA (Conmemoración del 519 Aniversario de la aparición de la Patrona) 8.30 horas. Misa de Romeros Misa de Romeros en el Santuario de nuestra patrona la Virgen del Mar, presidida por el prior Fray José Barrado. 09.00 horas. Salida de la imagen de Ntra. Sra. La Stma. Virgen del Mar hacia Torregarcía Recorrido: Plaza Virgen del Mar, General Tamayo, Paseo de Almería (sentido descendente), Plaza Circular, Rambla Avenida Federico García Lorca (sentido ascendente), Poeta Paco Aquino, Ctra. de Ronda, Ctra. de Níjar, rotonda a la altura del barrio de El Puche, rotonda del Estadio de los Juegos Mediterráneos, Autovía del Aeropuerto, salida hacia La Cañada en la rotonda de la CASI, incorporación a la antigua Carretera de Níjar en la rotonda ‘Los Picos’, Bulevar de La Cañada hasta el Bulevar de El Aquián, rotonda N-344 hasta la gasolinera de Retamar, dirección rotonda Avda. De El Toyo, Ctra. AL-3115 dirección Cabo de Gata, hasta el desvío de la Ermita por el carril de emergencias. 10:30.- Llegada a Retamar. 12:00 horas. Eucaristía Solemne Eucaristía en la Ermita de Torregarcía presidida por el Obispo de Almería, Antonio Cantero. 16.30 horas. Regreso desde la Ermita Recorrido: Ctra. AL-3115, Ctra. N-344, rotonda de N-344 con N-349, rotonda de El Alquián, Ctra. de Níjar, Bulevar de El Alquián (parada frente a la iglesia), Bulevar de La Cañada (parada frente a la iglesia), rotonda altura de ‘Los Partidores’ dirección AL-12, rotonda de la CASI, dirección centro ciudad, rotonda del Estadio de los Juegos Mediterráneos, rotonda de El Puche, Avenida de la Tolerancia, por la vía de servicio hasta la parroquia de Santa María de El Puche (parada). Desde aquí se gira por la primera salida del carril hacia la Avda. De la Tolerancia para bajar dirección sur hacia la rotonda de El Puche, dirección Carretera de Níjar hacia Los Molinos (parada en la Ermita de San Antonio y posteriormente frente al Seminario), Real del Barrio Alto (parada frente a la iglesia de San José), Avenida Federico García Lorca (sentido descendente) hasta Alcalde Muñoz, Plaza de San Sebastián (parada frente a la iglesia), Puerta de Purchena, Paseo de Almería, General Tamayo y Plaza Virgen del Mar. 19.15 horas. Llegada Llegada a la Plaza de San Sebastián, desde donde se procesionará a hombros la imagen hasta su Santuario, donde se cantará la Salve. VÍAS DE ACCESO Y SALIDA ERMITA Autovía E-15 (Autovía del Mediterráneo). Carretera de la Costa por Costacabana. Carretera 344 por El Alquián (Autovía del Aeropuerto). Queda prohibido el acceso desde la Carretera de Cabo de Gata hacia la Ermita: Uso sólo permitido a emergencias, autobús y vehículos autorizados. Queda prohibido el acceso al carril de emergencias desde el Puesto de Mando. Queda prohibido el acceso a la Romería a vehículos de más de 3.500 kilos APARCAMIENTOS: ZONA SUR DE LA ERMITA : Accediendo por Avenida de El Toyo y Paseo de Retamar hasta la Ermita. La circulación en los accesos estará dirigida por Policía Local y Guardia Civil. El autobús tendrá la parada junto al antiguo torreón de vigilancia. Habrá zona de aparcamiento para personas con movilidad reducida en la parte trasera de la ermita, accediendo por el camino de la costa y estará señalizado en el primer filtro de desvío al parking. CONSEJOS: - Use la zona de barbacoas para hacer fuego. - Cuidado al aparcar los vehículos sobre plantas secas al existir peligro de incendio. - No deteriore el medio ambiente, ocupamos un Parque Natural. - Se advertirá a los jinetes de que no está permitido el acceso de caballos a la zona de público (junto a la Ermita, zona de venta ambulante y ambigús). - Conduzca con precaución en la zona de aparcamientos, puesto que en esta zona hay gran cantidad de personas y caballos. - No dispare cohetes particularmente sin autorización del personal del puesto de mando y coordinación dado que está prevista la presencia del helicóptero del CNP. Utilice la zona designada para ello junto al antiguo torreón. - Se recuerda la prohibición del uso de drones. - Cuidado al aparcar en zonas no previstas a tal efecto, puesto que podría quedar atascado en la arena o impedir la salida de otros vehículos. - Para no encontrar atascos a la llegada, salga antes de casa o utilice el transporte público. - Para no regresar con atascos salga antes de partir la Virgen de regreso a Almería. En caso contrario, tenga paciencia. - En caso de emergencia acuda a cualquier miembro uniformado o llame al 112. Hay un dispositivo especial de atención en el edificio de coordinación frente a la Ermita, junto al torreón.

