Almería Ampliar 112 gestionó durante el pasado año 64.117 emergencias miércoles 14 de febrero de 2024 , 15:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Almería ha acogido la celebración del Día Europeo del 112 La delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, ha destacado este miércoles la "gran labor" que desarrollan los equipos del 112, que durante el pasado año coordinaron 64.117 emergencias en la provincia de Almería, esto es, un 4,61% más con respecto al año 2022, cuando se gestionaron un total de 61.290 emergencias en la provincia. Así lo ha trasladado la delegada tras presidir el acto conmemorativo del 112 desarrollado en la explanada de las Almadrabillas de la capital, en el que se ha reconocido el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como del Servicio de Extinción de Incendios del Levante y de Poniente de la provincia. El incremento en la coordinación de avisos refleja, según ha trasladado la delegada en una nota, "la confianza que los almerienses depositan en el 112 como servicio integral para coordinar y gestionar una situación de urgencia y emergencia". Por tipologías, los avisos más habituales en la provincia durante el pasado año fueron las asistencias sanitarias (29.031), las incidencias relacionadas con la seguridad ciudadana (12.733), las incidencias de tráfico (5.698), los accidentes de circulación (4.511) y los incendios (2.655); el resto de los avisos se repartió entre emergencias relativas a animales, servicios básicos y salvamentos y rescates. En el reparto mensual, el periodo estival acumula el mayor número de emergencias en Almería, de este modo, agosto con 6.798 incidencias y julio con 6.732 son los meses con mayor número de incidencias; en este tiempo, las visitas turísticas se suman a la población habitual y también aumenta el número de desplazamientos por el periodo vacacional y el aumento de fiestas y celebraciones. Martín ha explicado que el objetivo de la conmemoración que hoy se celebra "es la de acercar los servicios de emergencia, el 112, a la ciudadanía y recordar que se trata de un número que ayuda a salvar vidas". Durante su intervención Martín ha asegurado que "los servicios de emergencias son un orgullo y un ejemplo a seguir". En su discurso, ha añadido que "contáis con el reconocimiento de la Junta de Andalucía por vuestro trabajo desinteresado y por estar siempre al servicio de los demás". Además, ha agradecido el trabajo de los más de 600 voluntarios de Protección Civil en la provincia de Almería. "Agradezco su altruismo y colaboración constante en diversos eventos y situaciones de emergencia." La delegada ha señalado que "con motivo de esta conmemoración queremos hacer extensivo el agradecimiento a todos los que nos ayudáis desde el 112, el Grupo de Emergencias de Andalucía, el Infoca, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, Cruz Roja, Bomberos, Guardia Civil, Unidad de Policía adscrita a la Junta de Andalucía, Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil, porque todos los operativos integrados son una pieza fundamental a la hora de actuar frente a una emergencia". Martín ha explicado que "las emergencias son verdaderamente un asunto estratégico para Andalucía, motivo por el que el pasado 4 de abril en Consejo de Gobierno, se dio luz verde a la creación de la futura Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias (Asema), convencidos que la gestión eficiente de la respuesta a las emergencias de protección civil pasa por la unificación en una misma estructura de todos aquellos recursos con los que la Junta de Andalucía contaba hasta ahora en estructuras paralelas". Además, ha recordado que "el propio consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha anunciado que ya ha salido a información pública el proyecto de decreto de los estatutos de Asema, como un paso definitivo para la creación de la que será la mayor agencia de seguridad y emergencias de España con más de 5.000 efectivos." Durante el acto se han entregado reconocimientos de colaboración a la Policía Local del Ayuntamiento de Berja, de Cuevas del Almanzora, de Níjar, de Vera y de Vícar, así como a los Servicios de Extinción de Incendios del Levante y el Poniente almeriense. CONCURSO INFANTIL Emergencias 112 Andalucía ha convocado, en colaboración con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, un concurso para difundir entre los escolares almerienses la importancia de la prevención y de la protección ante incendios en nuestra comunidad autónoma. La edición de este año del concurso llevaba por título "Aprende a prevenir incendios con 112" y su objetivo ha sido abordar la importancia de la prevención y de la autoprotección en caso de incendios, ya sean domésticos, forestales o de otro tipo. Los alumnos que han sido premiados son Erik Fernández, del colegio Mare Nostrum de Adra, y Aroha Lozano, del CEIP Nueva Almería, de la capital. En la modalidad de premios audiovisuales el ganador ha sido el CEIP Buenavista, de Huércal de Almería, y han recibido una mención por su participación los centros Mare Nostrum de Adra, Nueva Almería, de la capital, y el CPR Azahar en Alboloduy. El Día Europeo del 112 se celebra cada año el 11 de febrero en toda Europa. Durante esta jornada se difunde a través de diferentes actos el número de teléfono de emergencias europeo 112. Igualmente, en estos actos se reconocen la labor de los ciudadanos, operativos y gestores, que con su participación hacen posible la operatividad de este. Antes de la entrega de los reconocimientos se ha desarrollado una jornada de puertas abiertas donde han podido ver una exposición de vehículos y material de los diferentes operativos, donde no sólo les han explicado su utilidad y funcionamiento, sino que han podido interactuar con el material y conocer a las personas que a diario lo utilizan para ayudarnos: agentes de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita, Emergencias Sanitarias 061, Emergencias 112, Protección Civil e Infoca. La delegada del Gobierno ha concluido su intervención con unas palabras de afecto hacia los familiares y amigos de los dos guardias civiles fallecidos en acto de servicio en Barbate, "ejemplo real de la entrega y el sacrificio". Al evento han asistido los delegados territoriales de la Junta en Almería, así como la alcaldesa de la capital, María del Mar Vázquez, la diputada provincial Esther Álvarez, la presidenta de la Autoridad Portuaria, Rosario Soto, y el jefe provincial del servicio de Protección Civil, Jacobo Acosta.

