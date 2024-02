Vecinos del Puche cortan el Paseo Almería por los cortes de luz

miércoles 14 de febrero de 2024 , 15:33h

"Nos están condenando a vivir en la miseria"

Hartos de una situación que se ha vuelto insostenible, los vecinos del barrio del Puche han cortado hoy el tráfico en el Paseo Almería para protestar por los continuos cortes de luz que sufren desde hace meses. Un problema que se ha recrudecido en las últimas semanas, con cortes que se prolongan durante horas e incluso días, y que está impidiendo a los residentes del barrio llevar una vida normal.

"Estamos desesperados", aseguraba una de las manifestantes, que ha explicado que la falta de luz les está obligando a "vivir en la miseria". "No podemos dormir, no podemos cocinar, no podemos lavar la ropa... Es una situación inhumana", añadía.

Los vecinos denuncian que, a pesar de estar al corriente de sus pagos con la compañía eléctrica Endesa, la empresa no está haciendo nada para solucionar el problema. "Nos tienen abandonados", aseguraban.

Un corte de luz mortal

La situación se ha vuelto aún más dramática tras la muerte de un vecino este mes de enero. Según denuncian los residentes del Puche, el hombre, que se encontraba en tratamiento con oxígeno domiciliario, falleció durante un corte de luz que se prolongó durante varias horas.

"No podemos permitir que esto siga así", afirmaba otro de los manifestantes. "Exigimos a Endesa que tome medidas inmediatas y arregle de una vez por todas esta situación. No queremos más cortes de luz, no queremos más muertes".

Un barrio olvidado

Los vecinos del Puche también denuncian la falta de atención por parte de las administraciones públicas. "Nos sentimos como un barrio olvidado", aseguraban. "Nadie se preocupa por nosotros, nadie nos ayuda".

"Necesitamos que las autoridades se impliquen en este problema y busquen una solución definitiva", exigían. "No podemos seguir viviendo así".

La protesta

La protesta de hoy ha sido la última de una serie de acciones que los vecinos del Puche han llevado a cabo en los últimos meses para exigir una solución a los cortes de luz.

"No vamos a parar hasta que se arregle este problema", aseguraban. "Estamos dispuestos a seguir luchando por nuestros derechos".

Un futuro incierto

Los vecinos del Puche se encuentran en una situación de incertidumbre. No saben cuánto tiempo más tendrán que seguir viviendo con cortes de luz, ni si las autoridades tomarán medidas para solucionar el problema.

"Lo único que queremos es poder vivir con normalidad", aseguraban. "Es un derecho que nos están negando".

Llamamiento a la solidaridad

Los vecinos del Puche han hecho un llamamiento a la solidaridad de la sociedad almeriense para que les apoyen en su lucha.

"Necesitamos que la gente sepa lo que está pasando aquí", aseguraban. "No podemos permitir que nos condenen a vivir en la miseria".