Almería 13 años después siguen buscando a la Comunidad de Regantes Rambla Morales jueves 08 de junio de 2023 , 06:00h Era julio de 2010 cuando la Junta Directiva de la Comunidad de Regantes de Rambla Morales convocaba una asamblea general extraordinaria para el día 4 de septiembre a las 16:00 horas para votar la liquidación de la Comunidad. A día de hoy, 13 años después, esta entidad sigue metida en pleitos legales, aunque oficialmente, y al menos para la justicia, está desaparecida. Así se desprende de la citación a la que ha tenido acceso Noticias de Almería, a consecuencia del juicio Contencioso Administrativo núm. 226/22 promovido por FIRMES Y CONSTRUCCIONES SA, contra la Comunidad. Como se observa, aunque de la liquidación hace más de una década, este procedimiento es del pasado año, si bien la demandada no ha podido ser localizada En el proceso, la empresa realiza una petición económica a la Comunidad pero se indica que es "indeterminada", dándole 20 días para que responda a la denuncia que ya tiene consideración de firme. Hay que recordar que esta Comunidad ha sido muy polémica y ha estado metida en cuestiones judiciales durante mucho tiempo, esencialmente por razones económicas, hasta el punto de que llegó a consituirse una Asociación de Perjudicados por la Comunidad de Regantes Rambla Morales. El motivo de la disolución estuvo la imposibilidad de vender la desaladora y sus activos a ACUAMED, una empresa pública que gestiona las aguas de las cuencas del Mediterráneo, y a que La Caixa exigió el pago inmediato del crédito de 101 millones de euros que la Comunidad contrajo con anteriores directivas.

