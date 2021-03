13 investigadores de la UAL, entre los más influyentes del mundo según la Universidad de Stanford

jueves 11 de marzo de 2021 , 15:40h

Sus nombres aparecen en el listado 'Ranking of the World Scientists: World´s Top 2% Scientists', compuesto por científicos cuyos trabajos han sido ampliamente citados durante el último año. Los investigadores de la UAL pertenecen al Departamento de Ingeniería Química y a las áreas de Expresión Gráfica en la Ingeniería, Química Analítica, Tecnología de los Alimentos y Producción Vegetal







El ranking completo, publicado en la revista científica PLOS Biology, incluye a algo más de 160.000 científicos internacionales de primer nivel, y pone de manifiesto la buena salud y el prestigio del que goza la investigación realizada por los investigadores de la Universidad de Almería. La base de datos contempla 22 campos científicos y 176 subcampos, además de permitir conocer los resultados de investigadores a lo largo de su trayectoria o en el año 2019.



La Universidad de Stanford (California, USA) está considerada por todos los listados como una de las diez mejores universidades existentes. Pero en esta ocasión han sido investigadores de sus departamentos de Medicina, de Epidemiología o de su Centro de Innovación en Meta-Investigación quienes han elaborado un ranking después de analizar casi siete millones de científicos en activo de todo el mundo. Para llevar a cabo el trabajo, los investigadores han usado Scopus, la mayor base de datos de trabajos científicos publicados en revistas científicas, libros y actas de conferencias.



En la elaboración del listado se ha tenido en cuenta información estandarizada sobre parámetros relacionados con las veces que un artículo es tomado como referencia y citado por otro investigador, el número de autores que firma cada artículo o la posición que ocupa cada uno de los firmantes. Los investigadores han sido distribuidos en 22 campos científicos diferentes, y son incluidos el 2% de los mejores en cada una de su disciplina principal, representando a instituciones de todo el mundo.



En este listado de los investigadores más influyentes del mundo aparecen trece científicos de diferentes ámbitos de trabajo de la Universidad de Almería. El que ocupa la mejor posición en el ranking es el catedrático del Departamento de Ingeniería Química, Emilio Molina Grima, seguido de los catedráticos Amadeo Rodríguez. Fernández-Alba, del Área de Química Analítica, y Francisco R. Manzano Agugliaro, del Área de Expresión Gráfica en la Ingeniería.



En el listado aparecen, además, otros tres investigadores de Ingeniería Química –Francisco Gabriel Acién Fernández, José Antonio Sánchez Pérez y José María Fernández Sevilla–, cinco investigadores de Química Analítica –Antonia Garrido Frenich, Ana María Agüera López, José Luis Martínez Vidal, María José Gómez Ramos y Roberto Romero González–, un investigador del Área de Tecnología de los Alimentos –José Luis Guil Guerrero– y otro del de Producción Vegetal–Rodney B. Thompson–.



El vicerrector de Investigación e Innovación, Diego Luis Valera, ha hecho una valoración muy positiva de esta noticia, subrayando que la UAL se encuentra muy bien posicionada a nivel nacional e internacional. “En efecto, un excelente resultado teniendo en cuenta el tamaño de nuestra institución”. “A su vez, la posición de España en el ranking es muy destacada, pues ocupa la décima posición y la cuarta de los países de la Unión Europea, lo cual, a su vez, realza la importancia de la posición alcanzada por la Universidad de Almería”, destaca Valera.



Así mismo, el vicerrector ha resaltado no sólo el gran trabajo realizado por estos investigadores y sus magníficos Grupos de Investigación, sino la amplia variedad de áreas de conocimiento representadas por la Universidad de Almería en este ranking, lo cual demuestra el prestigio de la UAL en una amplia variedad de campos científicos en la frontera de conocimiento. “Se trata, además, de áreas del saber con una larga trayectoria de colaboración con el tejido empresarial, lo cual sin duda demuestra que la excelencia científica no sólo es compatible con la aplicación de conocimiento, sino que se alimentan mutuamente. Este ranking, considerado el más prestigioso a nivel mundial, muestra un reconocimiento más a la UAL por su alto nivel científico”, ha remarcado.