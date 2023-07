Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar 1300 jugadores de 54 equipos en el VI Torneo de Fútbol Veterano Deportes Blanes domingo 02 de julio de 2023 , 15:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Ciudad Activa, Movilidad y Deporte, Antonio Casimiro, asiste a la entrega de trofeos y recibe el reconocimiento al Ayuntamiento

Más de 1300 jugadores repartidos en 54 equipos han participado en la sexta edición del Torneo de Fútbol Veterano Deportes Blanes, una de las dos competiciones que la Asociación de Futbolistas Veteranos de la Provincia de Almería celebra a lo largo del año, y que anoche se unieron en una cena en la que se entregaron los galardones. En primera división, el ganador ha sido Grupo Control, seguido de UD Roquetas. Y en segunda división, el campeón es Atochares, y segundo Carboneras. El buen ambiente, deportividad y pasión por el fútbol se respiraba entre los participantes. La Asociación de Futbolistas Veteranos de la Provincia de Almería sigue creciendo y su presidente, Juan José Torres Caravaca, ha anunciado que “en el Torneo de Navidad entrarán tres nuevos equipos y es posible que haya un cuarto, con lo que nos iremos a 58 equipos con toda probabilidad”. El Ayuntamiento de Almería ha recibido el reconocimiento de la asociación por su apoyo, placa recogida por el concejal de Ciudad Activa, Movilidad y Deporte, Antonio Casimiro, el cual ha destacado “la importancia de mantenerse activo a lo largo de la vida, como demuestran los participantes en el torneo de fútbol veterano”, a la vez que ha recordado que “yo jugué en anteriores ediciones y tengo muy buenos recuerdos”. Ha concluido ratificando “el apoyo del Ayuntamiento al buen hacer de la Asociación de Futbolistas Veteranos”. También ha recibido el reconocimiento la Diputación, recogiendo la placa el diputado Francisco García. “Quiero felicitar a la Asociación y al patrocinador, Deportes Blanes, por la organización de este trofeo, que reúne a los deportistas que aman el fútbol de la provincia. Siempre tendréis a la Diputación a vuestro lado para cualquier evento que fomente el fútbol y el deporte”. En la gala se ha entregado, a su vez, un trofeo que reúne la esencia de la competición. El club Cabañuelas ha sido premiado por ganar en las últimas temporadas el trofeo a la deportiva. En la cena, celebrada en el Gran Hotel, ha estado presente Juanjo Segura, cuarto teniente de alcalde, concejal de Agricultura y anterior concejal de Deportes, Juan Francisco Asensio, gerente de Deportes Blanes, Jesús Verdejo, hijo del fallecido presidente de honor, y el exárbitro Juan Andújar Oliver. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

