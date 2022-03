Capital 140 jóvenes participan en el concurso ‘Dale al arte por la igualdad’ viernes 11 de marzo de 2022 , 08:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha destacado durante la entrega de premios “el compromiso con la igualdad que han demostrado los alumnos en sus creaciones El III Concurso Intercentros ‘Dale al arte por la igualdad’, organizado por el Ayuntamiento de Almería y el IES Maestro Padilla, en el marco de su proyecto ‘Universo: Mujer tenías que ser’, con la colaboración de la Escuela de Artes, La Casa de las Carcasas y la joven influencer Laura López, ya tienen ganadores. El jurado ha decidido que los diseños, en este caso de carcasas para el teléfono móvil – el año pasado fueron pendientes-, que mejor simbolizan la igualdad entre hombres y mujeres han sido los de Ariadna Sánchez Cózar, del CEIP Colegio Nuestra Señora de Fátima; Paula Chofre Callejón, del IES Maestro Padilla; y Patricia López García, del IES Azcona. Las tres han recibido este jueves, en el patio de la Escuela de Artes sus premios y han expresado la ilusión por que sus trabajos hayan sido los seleccionados. El premio consiste en la entrega de una placa al centro ganador, un bono de 30€ para consumir en SumiGraf o Zebras y una carcasa para el móvil con su diseño de La Casa de las Carcasas, que patrocina esta edición. La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha felicitado a los ganadores y a todos los alumnos que se han presentado, ya que han demostrado “un fuerte compromiso con la igualdad y un alto nivel creativo”. Además, ha reiterado el respaldo del Ayuntamiento a este tipo de actividades “que nos ayudan a crear conciencia de la importancia de la igualdad y de las valía de las mujeres en jóvenes en edad escolar”. Por su parte, Laura Aguilar Pina, profesora de Dibujo del IES Maestro Padilla, ha mostrado la satisfacción que sienten desde el proyecto ‘Universo: Mujer tenías que ser’ con la acogida que ha vuelto a tener esta edición. Una propuesta que, tal y como ha explicado, fomenta que los alumnos de otros centros de la provincia se conozcan y que puedan trabajar todos juntos por la igualdad. Asimismo, la madrina de este concurso, la influencer almeriense Laura López, con más de tres millones de seguidores en TikTok, ha señalado “la ilusión” con la que recibió la propuesta de participar en este proyecto y ha puesto en valor que haya centros educativos que “se impliquen tanto en temas como la igualdad y la violencia de género, algo que es muy importante en esas edades en las que aún se está creando la personalidad de cada uno”. María del Pilar Rojas, responsable de Marketing de La Casa de las Carcasas, ha asegurado que “desde que nos llegó la propuesta nos pareció algo magnífico, ya que somos una empresa en la que la mayoría somos mujeres, también en los altos cargos, y siempre queremos fomentar la igualdad”. Por su parte, el director de la Escuela de Artes de Almería, Cristóbal Díaz, se ha mostrado muy orgulloso de participar en esta actividad por varios motivos: “por la educación, que es algo que nos une; el arte, ya que en este tipo de concurso la Escuela de Artes no podía faltar, y por la igualdad, ya que siempre hemos sido una institución que apuesta por ella”. Asimismo, ha recordado que todos los bocetos presentados estarán expuestos hasta el 31 de marzo en el patio del centro. Se pueden visitar de lunes a viernes, de 8.00 a 22.00 horas. Los alumnos que han participado en este III Concurso Artístico Intercentros ‘Dale al arte por la igualdad’ pertenecen al CEIP Nueva Almería, CEIP Rafael Alberti, Colegio Muestra Señora de Fátima, Colegio Diocesano San Ildefonso, CEIP Adela Díaz, IES Azcona, IES Maestro Padilla, Escuela de Artes, IES Nicolás Salmerón, IES Alhamilla e IES Galileo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

