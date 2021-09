15 desempleadoas podrán formarse como docentes de FP en la Escuela del Mármol

lunes 27 de septiembre de 2021 , 12:56h

Esta acción formativa, muy demandada por la reactivación de la FPE, conduce a obtener el certificado de profesionalidad de nivel 3

Procedimiento de solicitud

La Escuela del Mármol de Fines, centro formativo adscrito al Servicio Andaluz de Empleo y Centro de Referencia Nacional de Formación Profesional en la familia de Industrias Extractivas, ha abierto el plazo de solicitud, hasta el 30 de noviembre, para participar en un nuevo curso de la especialidad de ‘Docente de Formación Profesional para el Empleo’, que actualmente tiene una alta demanda debido a la reactivación de la FPE.Esta acción formativa se dirige a 15 personas desempleadas y conduce a obtener el certificado de profesionalidad de nivel 3. El alumnado estará capacitado para ser docente en cursos de FP para el Empleo y en el nuevo programa de Empleo y Formación que sustituye a las escuelas taller y talleres de empleo, cuya convocatoria está prevista para las próximas semanas con 30 millones de presupuesto.El curso de ‘Docencia de la FPE’, que se realizará desde mediados de enero de 2022 hasta mediados de mayo de 2022, incluye 380 horas de formación teórico-práctica en los módulos de programación didáctica de acciones formativas para el empleo; selección, elaboración, adaptación y uso de materiales, medios y recursos didácticos en FPE; impartición de cursos y tutorización; evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y orientación laboral y promoción de la calidad en la FPE. El alumnado también realizará prácticas profesionales no laborales de 40 horas.Las personas solicitantes deben, además de estar inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el SAE, reunir alguno de los siguientes requisitos: tener el título de Bachiller, estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel que los módulos o el certificado al que desean acceder, contar con un certificado de nivel 2 de la misma familia y área profesional, cumplir los requisitos de acceso al ciclo formativo de grado superior, tener superada la prueba de acceso a la universidad o tener las competencias clave necesarias (comunicación en lengua castellana y competencia matemática).Esta acción formativa se enmarca en la nueva programación 2021-2023 de la Escuela del Mármol, que incluye ocho acciones formativas -siete itinerarios de diversas especialidades y el curso de docencia de la FPE- que suman 3.910 horas lectivas, con prácticas en empresas, dirigidas a 120 personas desempleadas. Esta programación responde a las necesidades de las empresas de piedra natural y las ocupaciones más demandadas por el sector. El centro comenzará a impartir próximamente FPE para personas trabajadoras ocupadas y acciones formativas asociadas a contratos de formación y aprendizaje.Las personas interesadas pueden presentar sus solicitudes preferentemente de manera telemática a través del registro digital de la Junta de Andalucía. También pueden presentarse en la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, el Registro General de la Junta o cualquier otro registro oficial. El formulario de solicitud está disponible en la dirección https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/002598_A00_V06_00_Solicitud_participaci%C3%B3n_desempleados.pdf. Más información en el correo electrónico [email protected] , en el teléfono 950034916 o en cualquier oficina del Servicio Andaluz de Empleo.Para solicitar estos itinerarios es necesario estar inscrito como demandante de empleo no ocupado en el SAE. No se exige ningún requisito académico ni profesional. Tendrán más puntuación en la baremación las personas que pertenezcan a los siguientes colectivos: jóvenes menores de 30 años, mujeres, personas con discapacidad (para las que se reservará una de las 15 plazas), personas afectadas y víctimas del terrorismo, mujeres víctimas de violencia de género, personas en riesgo de exclusión social, personas con la condición de refugiadas/asiladas o emigrantes andaluces retornados.El alumnado tiene derecho a percibir las becas y ayudas establecidas para las personas desempleadas participantes en acciones formativas de Formación Profesional para el Empleo en concepto de transporte, manutención, alojamiento y conciliación con el cuidado de hijos menores de seis años o familiares dependientes, y becas de asistencia a las personas con discapacidad y a determinados colectivos de personas en situación de desempleo que establezca el SAE y que requieran una actuación diferenciada para facilitar su cualificación o recualificación para posibilitar su participación en programas específicos.Las personas interesadas en conocer más sobre la nueva programación de la Escuela del Mármol y solicitar su participación en las acciones formativas pueden encontrar más información en https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/areas/mejora-empleabilidad/fpe/paginas/escuela-marmol-fines.html