150.000 euros para arreglo de caminos rural de la capital

A propuesta del Área de Agricultura del Ayuntamiento de Almería, se han adjudicado dos contratos más de obra para la pavimentación y mejora viaria de caminos rurales y que incluye la ejecución de obras en tres caminos. El primero de estos dos contratos adjudicados, a la empresa Eiffage Infraestructuras, S.A., permitirá el asfaltado del Camino Antiguo de Almería a Huércal, que transcurre en paralelo a las vías del tren en la zona del Sector 20. Estas obras supondrán la inversión de 72.400,36, importe de adjudicación de los trabajos, que tienen un plazo de ejecución de dos meses. La longitud lineal de este camino es de 1.350 metros. El segundo contrato de mejora de pavimentación de caminos se ha adjudicado a la mercantil 'Hormacesa', por un importe de 78.496,60 euros y un plazo de ejecución de cuatro semanas. Este contrato incluye la mejora de un tramo de 380 metros del Camino de Pujaire y el asfaltado de 450 metros del Camino de Las Palmeras.

