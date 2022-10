Es una información de noticiasdealmeria.com Capital Ayuntamiento y comerciantes pactarán el alumbrado navideño viernes 14 de octubre de 2022 , 16:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia noticiasdealmeria.com El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado en Junta de Gobierno el contrato administrativo mixto de suministro e instalación de alumbrado extraordinario con ocasión de las Fiestas de Navidad para los años 2022/2023 y 2023/2024. El contrato ha sido adjudicado a la mercantil ‘Iluminaciones Ximénez, S.A.’, por importe de 1.170.070 euros. Con la iluminación se pretende contribuir, junto con el resto de la programación navideña municipal en la que se está trabajando, al impulso turístico y comercial de la ciudad y al fomento de la actividad económica, resultando este apartado un atractivo para residentes y visitantes. La portavoz municipal, Ana Martínez Labella, ha explicado que el Ayuntamiento de Almería “mantiene la fecha del 25 de noviembre para la inauguración del alumbrado navideño, al tiempo que se estudian medidas de ahorro energético compatibles con la disposición de este alumbrado”. En este sentido, ha precisado que “la decisión respecto de si varía esa fecha o se modifica el horario establecido para la iluminación diaria será consensuada con los sectores comercial y hostelero, con cuyos representantes se mantendrá en breve un encuentro para abordar esta cuestión”. Al hilo de ello, Martínez Labella ha precisado que, como se recoge en el pliego de prescripciones técnicas, el horario de encendido de esta iluminación vendrá fijado por el Ayuntamiento de Almería, y orientativamente podrá estar comprendido en días laborables entre las 18.00 y las 24.00 horas y, en fines de semana o festivos, entre las 18.00 horas y las 3.00 horas del día siguiente. El contrato adjudicado incluye el suministro e instalación de más de 120 arcos luminosos, más de 180 motivos navideños, dos abetos (8 y 18 metros) y un castillo en 3D con una altura de unos diez metros. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.