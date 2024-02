Capital Ampliar 17.000 almerienses padecen fibromialgia y no se rinden miércoles 07 de febrero de 2024 , 19:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Vázquez adelanta a la Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Almería, que atiende a unos 250 usuarios, que recibirá la recaudación de la XI Carrera de la Mujer

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha visitado la sede de la Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica de Almería (AFIAL) para conocer de primera mano la labor que realizan en lucha por conseguir una adecuada integración de las personas afectadas por estas enfermedades crónicas que son invalidantes en la mayoría de los casos y que en la provincia afectan a más de 17.000 ciudadanos de todas las edades, siendo en el 98% de los casos mujeres. En compañía de la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, la alcaldesa le ha anunciado a la presidenta de AFIAL, Pilar Quesada, y a los usuarios allí presentes que el Ayuntamiento de Almería destinará los fondos recaudados en la XI Carrera de la Mujer, que se celebrará el domingo 3 de marzo, a esta asociación. Además, como ha señalado Vázquez, la carrera servirá para “reivindicar, visibilizar y sensibilizar sobre estas enfermedades que afectan a una gran cantidad de personas en Almería”. La presidenta de AFIAL ha valorado y agradecido “la gran sorpresa” porque “todas las asociaciones necesitamos ayuda para atender a nuestros socios”. “Nos va a servir para dar visibilidad a estas enfermedades y con lo recaudado vamos a renovar el mobiliario de la asociación”, ha indicado. Todos los detalles de la prueba deportiva y reivindicativa, que se enmarca en las actividades organizadas por el Área de Familia, Inclusión e Igualdad entorno al Día Internacional de la Mujer y que el año pasado reunió a más de 1.8000 participantes, se presentarán en los próximos días aunque las inscripciones tanto para adultos como para niños están abiertas, hasta el 29 de febrero, en www.cruzandolameta.es

Gran labor Durante la visita a la sede de AFIAL, ubicada en la Avenida de Blas Infante, 76, de la capital, Vázquez ha conocido todos los talleres que se llevan a cabo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los 250 usuarios afectados por Fibromialgia y Síndrome de Fatiga Crónica. “Queremos agradecer a la asociación los más de 20 años que llevan trabajando para que los almerienses afectados encuentren un lugar donde orientarles y ayudarles a través de todo tipo de terapias psicomotrices y afectivas que mejoran muchísimo su día a día”, ha trasladado. La alcaldesa también ha querido sumarse a las reivindicaciones de los afectados “para pedir mayor investigación y más tratamientos, así como un diagnóstico precoz y una mayor sensibilización por parte de la sociedad para que la vida de estas personas transcurra con la mayor normalidad posible y con todas las ayudas que merecen”. Por su parte, la presidenta de AFIAL ha enumerado que en la asociación se ofrece atención psicológica individualizada, terapias grupales, talleres de memoria y, además, se dan clases de gimnasia tanto presencial como on line así como gimnasia acuática en el Pabellón Rafael Florido. También se ofrece el servicio de fisioterapeuta para los afectados. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

