182 millones de noticiasdealmería leídas en 2022

182 millones de noticiasde almería leídas en 2022 Más de 138 millones de noticias de almeria leídas en 2021 La convocatoria electoral dispara los lectores de noticiasdealmeria.com El periódico digital de referencia en la provincia de Almería consolida su liderazgo no solo entre los nativos El año 2022 ha vuelto a dejar buenos resultados para Noticias de Almería, que consolida su posición entre los nativos digitales de la provincia y sigue manteniendo niveles que lo colocan entre los medios principales. El pasado año, fueron un total de 181.730.954 las noticias de Almería leídas, según la estadística de AwStats, un potente analizador de registros que crea informes estadísticos avanzados de servidores web, ftp, de correo y de transmisión en función de los datos enriquecidos contenidos en los registros del servidor. El desarrollo de AWStats comenzó en 1997. Ese dato supone un incremento considerable respecto a 2021, cuando fueron más de 138 millones las noticias leídas, un incremento de más de 43 millones. El aumento de noticias se produce a pesar de la reducción en el número de visitas en dos millones, pasando de 19,679.750 a 17.335.627, pero habiendo logrado otro aumento en el número de visitantes distintos, que crecen en un año desde los 118.820 a los 132.879. En realidad este dato, lejos de ser negativo, no lo es, puesto que significa que cada vez que un usuario -y éstos son más en 2022 que en 2023- entra en la web, ve más páginas, aunque la cantidad de veces que acceda a ella, sean menos que un año antes. El mejor mes en cuanto a páginas leídas ha sido diciembre, con 27.129.924, que coincide con el de más visitantes distintos, 30.363, en tanto que el número de visitas más elevado se registró en noviembre, con 1.694.403. La noticia más leída de todo el año fue publicada precisamente en diciembre, y se trata del abandono de Ciudadanos que hacía el hasta entonces concejal de dicha formación en el Ayuntamiento de Almería. Miguel Cazorla, superando los dos millones de lecturas, seguida de otra información sobre la participación de la selección española en el Mundial de Fútbol de Qatar, con casi 1,6 millones de visitalizaciones, y luego aparecen dos artículos del director de Noticias de Almería sobre temas locales, "Almería, mayo de 2023" y "Contaminar el debate medioambiental", una con más de un millón y el otro con algo menos. Es de destacar estos números, porque tanto la noticia de Cazorla, como la del fútbol, o incluso los dos artículos, todo eso corresponde a los últimos meses del año, pese a lo cual, en el acumulado de lecturas, se han puesto por encima de otras que llevaban mucho más tiempo on line. COMPARATIVA Como la inmensa mayoría de medios digitales no ofrecen sus datos estadísticos públicamente como sí hace Noticias de Almería, solo podemos hacer comparativa con quienes sí lo hacen, que son aquellos que tienen su versión en papel. Así, según OJD Interactiva, en noviembre, último mes del que ofrece cifras, el digital del Diario de Almería alcanzó 3.127.703 páginas vistas, y 1.591.657 visitas, siendo en ese periodo de tiempo 1.694.403 las visitas a Noticias de Almería, y 22.645.931 las páginas leídas. Con respecto a La Voz de Almería, en ese mismo mes, se destacaría que tuvieron 6.591.265 páginas vistas, y 2.621.497 visitas, por lo que si bien las visitas fueron mayores que en el caso de Noticias de Almería, la cantidad de páginas vistas por los usuarios fue multiplicada por 10. De este modo, y por ceñirnos al mes de referencia, cada visitante distinto, hace 92 visitas, o lo que es lo mismo, entra en el periódico tres veces al día. VALORACIÓN "Alcanzar estos números no es fácil" admite el director de Noticias de Almería, quien destaca que "más allá del dato concreto, lo que demuestran estas cifras es que este medio, en sus 15 años de vida, ha logrado ser el más leído entre los digitales nativos de la provincia, y eso que son muchos, y que se codea de tú a tú con los editados en papel". "Es mucho trabajo el que hay detrás de estos números, y que demuestra que nuestra línea es acertada, informando de todo lo que está a nuestro alcance, procurando contrastar las declaraciones para no limitarnos a reflejar aquello que se dice oficialmente, y generar noticias propias con el fin de que el lector nos busque cada día a ver qué contamos" resume Martos, quien añade que "también procuramos no entrar en el insulto cuando damos opinión, por críticos que seamos con unos u otros, pero entendemos que hay barreras que no se deben cruzar". En ese sentido explica que "quiero proponer una reflexión a los lectores que cada día compran el periódico de papel, y pagan por él, porque deben entender que detrás de un periódico digital, también hay periodistas, y su trabajo también debe ser recompensando económicamente". "No entiendo -afirma el director- que quien paga por un café, o por unos zapatos, no esté dispuesto a hacerlo por estar bien informado". Por último, añade el director "me gustaría que estas cifras se tomaran en consideración a la hora de invertir en publicidad, y lo digo tanto por el sector privado como por el público". AGRADECIMIENTOS En el capítulo de agradecimientos ante estos números, Martos se refiere principalmente "a los colaboradores y colaboradoras que día a día nos ayudan a sacar el periódico adelante, ya sea haciendo noticias o con tareas administrativas", sin olvidar "a aquellas empresas y particulares, así como administraciones públicas, que confían sus contenidos informativos y publicitarios, porque son nuestros sustento y trabajamos para que con nuestra difusión, se vean recompensados". Y por último "un especial agradecimiento a Cibeles.net, la empresa que nos da soporte con Editmaker, porque tienen un personal tan fantástico como profesional, siempre al tanto de las innovaciones, como ahora han hecho con la aplicación de la Inteligencia Artificial a sus servicios, colocándose otra vez por delante de los demás".