El PSOE estrena el año de las municipales con el juicio al alcalde de Viator

lunes 02 de enero de 2023 , 10:27h

También se sentará en el banquillo el portavoz socialista en la Diputación de Almería

La Audiencia Provincial de Almería programó para el 23 de enero el juicio contra el alcalde de Viator, Manuel Jesús Flores (PSOE), y otros cuatro miembros de su corporaciónm entre los que figura el actual portavoz del PSOE en la Diputación de Almería, Juan Manuel Ruiz.

La Fiscalía solicita una inhabilitación de 14 años para cargo o empleo público por un presunto delito continuado de prevaricación. Según la acusación, los acusados acordaron fraccionar un contrato de obras valorado en 152.500 euros en tres lotes para así evitar una licitación y realizar una adjudicación directa.

El primer edil y el resto de acusados se reunieron el 9 de noviembre de 2017 para aprobar el proyecto denominado 'Proyecto de Intervenciones Urbanas: Plaza Candela, Cerro de la Cruz y Mirador del Cerro de la Cruz', cuyo presupuesto ascendía a 152.534,80 euros. Sin embargo, según el fiscal, el proyecto fue fraccionado en tres lotes para no superar la suma de 50.000 euros en ninguno de ellos, lo que les permitió adjudicarlo directamente sin licitación.

En esta sesión, el contrato de obras menor para la construcción de la Plaza Candela fue adjudicado a una empresa por importe de 40.144,41 euros, excluyendo unidades de obra sin justificarlo. Además, los columpios se ofrecieron en concurso por separado, con dos licitadores. Finalmente, se adjudicaron por 22.277,70 euros, pese a que la otra oferta era más barata, según el fiscal.

El Mirador del Cerro fue adjudicado de forma directa por un importe de 45.477,28 euros, y once días después se dio el contrato de obra menor para la construcción del Cerro de la Cruz a una tercera empresa por un monto de 35.270,22 euros, lo que superó en 2.763,62 euros el presupuesto técnico. Estas adjudicaciones se realizaron sin un expediente y sin consultar a la Secretaría-Intervención del Ayuntamiento, por lo que ésta no tuvo la oportunidad de fiscalizar antes de la concesión. Según la Fiscalía, no se cumplieron las normas de publicidad exigidas para los contratos privados, dada la suma acumulada de todos los lotes.