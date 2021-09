2-0: El Almería Femenino cae en su desplazamiento al campo del Granada B

lunes 20 de septiembre de 2021

Las indálicas sufren la efectividad del conjunto nazarí, que mandó a la red las dos oportunidades que tuvo





La UD Almería Femenino sufrió la efectividad del filial del Granada y acabó cayendo por 2-0 en la tercera jornada de Primera Nacional. En líneas generales, sería un encuentro más disputado de lo que luego reflejó el electrónico, pero las locales estuvieron más afortunadas de cara a portería, convirtiendo las dos oportunidades claras que tuvieron de cara a gol.



Agustín Sánchez, que contaba con numerosas bajas, puso en liza un once formado por Ani; Lucía, Mireya, Esther, Flores, Anita París, Marta Paz, Paqui, María, Eva y Fátima. Todo para un duelo en el que las rojiblancas tendrían la primera llegada clara. En concreto, en el minuto 18, Maria realizó una buena jugada en la que llegó a marcharse de la portera, pero una defensa se interpuso en la trayectoria.



Después de eso se viviría una fase de alternativas. Sin embargo, el Granada B rompería esta situación logrando el 1-0 con el que se llegaba al descanso. Amanda fue la autora del tanto, que se produjo a la media hora de juego.



Tras la reanudación, la UD Almería Femenino salió a por el empate. En esas, en el 50, Eva hizo una buena internada por la banda, se la entregó a Fátima y el disparo de esta fue desviado por una defensora local. Las indálicas reclamaron penalti en la jugada, pero la colegiada entendió que no debió pitarlo para desconformidad del plantel visitante, que entendía que la acción era merecedora de ser señalada como pena máxima.



El entrenador rojiblanco quiso añadir mordiente al ataque y en el minuto 60 introdujo a Sarita y Adriana en el campo. La acumulación de jugadoras arriba casi se deriva en la llegada de las tablas, pero un intento de Fátima, en el minuto 65, se marchó fuera por poco. Acto seguido, Sonia también entró, añadiéndose a la zona ofensiva.



La UD Almería Femenino estaba disfrutando de más presencia en las inmediaciones del área contraria. Fue entonces cuando el Granada Femenino B golpeó con fuerza haciendo el 2-0. Corría el minuto 85 y no habría más acontecimientos destacados en un partido en el que la efectividad de las locales fue clave en el resultado.



El cuadro rojiblanco tiene por delante una semana de parón, ya que la Primera División Nacional Femenina no regresará hasta el fin de semana correspondiente al 3 de octubre. Por aquel entonces, el rival de las almerienses será el Cádiz Femenino.



Ficha técnica:



Granada CF Femenino B: Rosa; Amanda, Ainhoa (Coral, min. 33), Irene, África, Ángela, Claudia (Lucía, min. 71), Verónica, Laura (Noa, min. 71), Nerea y Carmen.



UD Almería Femenino: Ani; Lucía (Sarita, min. 60), Mireya, Esther, Flores, Anita París, Marta Paz (Sonia, min. 70), Paqui, María (Adriana, min. 60), Eva y Fátima (Marisa, min. 86).



Goles: 0-1, min. 30: Amanda. 0-2, min. 85: Amanda.



Árbitra: Nieves Herminia Delgado Beltrán, del colegio granadino. Amonestó a Flores por parte de la UD Almería Femenino.



Incidencias: partido correspondiente a la tercera jornada de competición dentro del grupo IV de Primera División Nacional Femenina. El encuentro se disputó en el Estadio de la Juventud de Granada.