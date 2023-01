Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar 20 itinerarios laborales en Down Almería viernes 13 de enero de 2023 , 12:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Permitirán encontrar un empleo a personas con discapacidad La Asociación Almeriense para el Síndrome de Down, Asalsido – Down Almería, ya ha puesto en marcha más de 20 itinerarios laborales incluidos en un proyecto que la Asociación está llevando a cabo dentro del programa ‘Nuevos Proyectos Territoriales para el Reequilibrio y la Equidad: Colectivos Vulnerables’, financiado por el Servicio Andaluz de Empleo y por la Unión Europea-NextGenerationEU, en el marco del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. Entre los proyectos que se desarrollan en Andalucía, también se atienden otros colectivos, como personas paradas de larga duración, pertenecientes a minorías étnicas, demandantes de empleo mayores de 45 años, inmigrantes, mujeres con problemas de integración social o personas perceptoras de prestaciones o subsidios por desempleo. A lo largo de todo un año, un total de 20 usuarios con discapacidad intelectual, de los que algunos tienen síndrome de Down, se beneficiarán de la realización de un itinerario laboral que incluirá la inserción en empresas almerienses. Durante su realización, se les ofrecerá formación con diferentes talleres, así como ayuda a la creación de su perfil laboral, a la prospección de empresas y a la inserción laboral bajo la metodología del empleo con apoyo. Entre los talleres que ya se han ido impartiendo hasta ahora, se encuentran cómo elaborar un CV, cómo realizar una entrevista de trabajo, el uso y manejo de los portales de empleo o la resolución de conflictos aplicados al ámbito laboral. El objeto del programa ‘Nuevos Proyectos Territoriales para el Reequilibrio y la Equidad: Colectivos Vulnerables’ es promover la inserción laboral de 20 personas con discapacidad intelectual, bajo una atención personalizada que incluyen acciones de formación y orientación. Hasta la fecha, Asalsido ha conseguido que 10 participantes en el programa hayan encontrado un trabajo en empresas ordinarias de la provincia de Almería. Es un proyecto ejecutado bajo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para Andalucía, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU y recogido en la Línea 4 del Decreto-Ley 27/2021, ‘Nuevos Proyectos Territoriales para el Reequilibrio y la Equidad: Colectivos Vulnerables’. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

