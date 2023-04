Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar La alcaldesa respalda y participa en la lectura inclusiva organizada por Down Almería con motivo del Día del Libro jueves 20 de abril de 2023 , 10:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Junto con los concejales de Urbanismo, Ana Martínez Labella, y Cultura y Educación Durante toda la tarde de este miércoles, la Biblioteca Villaespesa de la calle Hermanos Machado ha recibido a decenas de personas que han querido participar y aportar su narración al acto de lectura inclusiva que cada año organiza la Asociación Almeriense para el Síndrome de Down, Asalsido – Down Almería y con la que quiere conjugar el gusto por la lectura con la visibilidad de las personas con discapacidad, muchas de las cuales necesitan una adaptación de los textos al sistema Braille o al de lectura fácil para que sean accesibles para ellas. El Ayuntamiento de Almería no ha faltado a la cita y la alcaldesa, María del Mar Vázquez, junto con los concejales de Urbanismo, Ana Martínez Labella, y Cultura y Educación, Diego Cruz, no ha faltado a la cita, leyendo todos ellos un fragmento de la novela elegida este año, ‘Charlie y la fábrica de chocolate’, del escritor británico Roald Dahl. Vázquez ha apuntado antes de su participación que “este domingo es el Día del Libro y ya como una cita tradicional de Asalsido colabora el Ayuntamiento en la lectura inclusiva de uno de los cuentos infantiles más clásicos, como es ‘Charlie y la fábrica de chocolate’. Con ello queremos visibilizar la inclusión de las personas con distintas capacidades o con discapacidad en todas las actividades culturales, deportivas… que puedan realizarse en la ciudad”. La alcaldesa ha valorado de manera muy positiva la labor que durante todo el año realiza la asociación con actividades como la de hoy. “Hay que agradecer a Asalsido, a todas las papás y a todas las mamás que hayan traído a sus niños y niñas que tienen alguna discapacidad y a todas las personas que van a colaborar en esta lectura y espero que se perpetúe en el tiempo esta actividad porque es una preciosidad para visibilizar que la lectura tiene que ser para todos y de todos”. Se trata de la octava edición de esta actividad, que viene celebrándose año tras año desde 2016 con un gran éxito de participación. Además, para los más pequeños ha habido actividades gratuitas organizadas por voluntarios de la escuela de ocio y tiempo libre Educa2 Almería. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Noticias relacionadas Down Almería imparte un curso de Auxiliar de Servicios Generales