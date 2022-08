Capital María Vázquez se reúne con la nueva directiva de la FEMACA miércoles 17 de agosto de 2022 , 21:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa en funciones y el concejal de Cultura y Educación, Diego Cruz, han tenido una primera toma de contacto para empezar a perfilar una renovada edición en el próximo 2023 Tras renovar recientemente sus cargos, la alcaldesa en funciones, María del Mar Vázquez, y el concejal delegado del Área de Cultura, Diego Cruz, se han reunido esta mañana con parte del equipo de la nueva junta directiva de la Federación Municipal de Carnaval de Almería Capital (FEMACA), en una primera toma de contacto para ir perfilando las líneas maestras de la próxima edición del Carnaval. Una cita que pretende aumentar la recuperación del sentimiento ‘de calle’ tras el lógico parón y freno que supusieron los dos años de pandemia. Vázquez ha destacado que “la sintonía con la nueva dirección en esta primera toma de contacto ha sido excelente y estamos de acuerdo en que queremos que la próxima edición del Carnaval marque un antes y un después en la ciudad, que se recupere ese sentimiento participativo por todos los almerienses, como se hacía años atrás”. Desde FEMACA han valorado la reunión como “muy positiva” con “nuevas iniciativas que buscarán equiparar la celebración del Carnaval a las de la Noche en Negro y la Noche en Blanco y que también permitan una celebración transversal, en varias áreas temáticas”. La nueva junta directiva de FEMACA está formada por Montserrat Bisbal Fernández en la presidencia de la Asociación Cultural de Carnaval ‘Los Soplagaitas’ (que no ha podido estar presente en esta primera toma de contacto); Concepción Pérez Martín de Asociación ‘Mujeres Lucero’ en la vicepresidencia; Jesús Alonso Siles, de la Asociación Cultural ‘Azahara’ como secretario; Juan José Pascual López, de la Asociación Cultural de Carnaval ‘La Leyenda’ en la tesorería; con María Bisbal Beltrán de ‘Los Soplagaitas’ como vocal y Nicolás Castillo Ortega, anterior presidente, como asesor de la junta directiva. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.