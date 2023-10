Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería 200 terapeutas pendientes de ser contratados viernes 27 de octubre de 2023 , 22:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia CSIF exige a la Junta que cumpla su compromiso de incorporar a 200 nuevos terapeutas ocupacionales en Atención Primaria antes de que finalice 2023. Con motivo del Día Mundial de la Terapia Ocupacional el 27 de octubre, la central sindical reivindica que el trabajo de estos profesionales “deje de ser invisible” y se reconozca más El Sector de Sanidad de CSIF Andalucía, primera fuerza sindical multiprofesional en la Mesa Sectorial del Servicio Andaluz de Salud, ha reclamado la incorporación de 200 nuevos terapeutas ocupacionales en Atención Primaria antes de que finalice el año, un compromiso asumido por la Administración sanitaria el pasado mes de mayo y tras las reiteradas reivindicaciones de la central sindical. El Sector de Sanidad de CSIF ha criticado la lentitud en la dotación de personal y ha instado a la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía a que planifique los recursos materiales y actualice los protocolos para que estos profesionales se incorporen cuanto antes al Servicio Andaluz de Salud y con ello se mejore la atención que se presta a la ciudadanía. Con motivo de la celebración este viernes 27 de octubre del Día Mundial de la Terapia Ocupacional, CSIF ha exigido que se dote a esta categoría del personal necesario en el ámbito hospitalario ya que, según los cálculos de la organización, como mínimo se necesitaría duplicar los efectivos actuales. En este sentido, el sindicato ha solicitado a la Administración sanitaria un refuerzo de la plantilla de estos trabajadores, actualmente formada por unos 163 profesionales en ambos ámbitos, Atención Primaria y Hospitalaria, en toda Andalucía. Este año, el Día Mundial Terapia Ocupacional se conmemora bajo el lema ‘Unidos a través de la comunidad’ de la Federación Mundial de Terapia Ocupacional WOFT, con el que se pretende promover el papel de estos profesionales en el trabajo conjunto con otros para facilitar la participación y la interacción comunitaria. El sindicato ha recordado que “urge un plan específico en Atención Primaria, como puerta de entrada a la red de recursos de salud, donde se desarrollen los programas de terapia ocupacional”. El objetivo de dichos programas es promocionar la autonomía personal y la prevención de riesgos que puedan incidir negativamente en la vida cotidiana de las personas, ayudándolas a mantenerlas en su entorno habitual con un buen grado de autonomía y calidad de vida. La central sindical ha lamentado el desconocimiento que tiene un alto porcentaje de profesionales directivos sanitarios sobre las funciones de esta categoría y ha señalado que el SAS “debería corregir de forma urgente las funciones y protocolos asistenciales, porque están privando de atención preventiva y rehabilitadora a la ciudadanía”. La terapia ocupacional constituye una profesión socio sanitaria que, a través de la valoración de las capacidades y problemas físicos, psíquicos y sociales del individuo, pretende capacitarle para alcanzar el mayor grado posible de independencia en su vida diaria, contribuyendo a la recuperación de su problema de salud y facilitando la adaptación a su discapacidad. CSIF lleva años reclamando además del aumento de dotación de estos profesionales, que se cubran las bajas y vacaciones de esta categoría, la regulación del cobro de dispersión geográfica, el complemento específico y la continuidad asistencial. Para la central sindical es necesario que se actualice la cartera de servicios y recursos materiales de este colectivo, la equiparación retributiva con el resto de A2 Sanitarios y que se incremente la totalidad en la convocatoria de plazas, ya que “no se oferta todas las plazas estructurales en la Oferta Pública de Empleo de 2023-2024, estando alrededor de 40 plazas con dotación económica sin cubrir por las direcciones sanitarias”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

