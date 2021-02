Capital 21 nuevas jardineras llenan de color el Paseo de Almería domingo 28 de febrero de 2021 , 20:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, ha explicado que esta actuación se enmarca en la renovación diseñada para hacer de “la principal vía de la ciudad un lugar más amable” El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Sostenibilidad Ambiental, ha incorporado 21 nuevas jardineras en el Paseo de Almería llenas de rosas de colores. “Queremos hacer de la principal vía de la ciudad un lugar mejor, más habitable y más amable para pasear”, ha señalado la concejala Margarita Cobos, que ha señalado que estos maceteros dotan de “colorido” a esta significativa calle de la ciudad y favorecen la dinamización comercial El nuevo mobiliario urbano está formado por 21 jardineras, distribuidas en siete puntos del Paseo, abrazando a los ficus y dispuestas en islotes de tres, combinadas entre sí con distintas alturas. Tienen forma hexagonal, y las hay de distintos tamaños y materiales: 14 en chapa de acero galvanizado en caliente, siete de 60 centímetros de altura y siete de 91 cm; y otras siete de hormigón de 75 cm. Estos nuevos maceteros han supuesto una inversión de 12.645,71 euros. Asimismo, la concejala delegada del Área de Sostenibilidad ha señalado que estas jardineras tienen otra particularidad y es que son modulares, por lo que se pueden cambiar entre sí y mover a otros puntos del Paseo o del resto de la ciudad. En estos momentos, tanto las nuevas jardineras como las del nuevo carril peatonal lucen con rosas de colores, flores que desde la empresa de Parques y Jardines, STV Albaida, irán cambiando según temporada. Con esta nueva actuación de embellecimiento se culminan los trabajos de rediseño del Paseo de Almería que comenzaron hace unos meses. Una Almería más verde Esta actuación se enmarca, además, en el plan de mejora de espacios públicos en la ciudad de Almería a través de intervenciones medioambientales con especies arbóreas, arbustos y flores en la línea marcada por el ‘Plan Botania’ de protección y conservación de la biodiversidad del patrimonio verde de Almería. El objetivo fundamental de estas acciones no es otro que “hacer de los espacios públicos lugares más amables, atractivos y, por supuesto, más verdes”, ha señalado la edil. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

