Almería 21.000 dosis de recuerdo de Covid 19 a almerienses mayores de 60 años lunes 24 de octubre de 2022 , 10:46h Este lunes arranca la vacunación de la segunda dosis de recuerdo de la Covid-19 para personas entre 60 y 64 años.

noticiasdealmería.com La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía arranca este lunes, 24 de octubre, la vacunación de la segunda dosis de recuerdo de la Covid-19 para personas entre 60 y 64 años, así como la vacunación contra la de la gripe para el personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de instituciones penitenciarias, y otras profesiones, entre las que se encuentran los trabajadores de granjas de aves o cerdos. El personal y los reclusos de instituciones penitenciarias recibirán también la segunda dosis de recuerdo de vacunación contra la Covid-19. Comienza de esta forma la tercera fase de la campaña de vacunación iniciada el pasado 3 de octubre con los mayores de 80 años, las personas institucionalizadas en centros residenciales de mayores y centros de discapacidad, así como el personal y estudiantes en prácticas de los centros sanitarios, sociosanitarios, residencias y centros de discapacidad. La segunda fase se inició el lunes 17 de octubre con la vacunación contra la gripe a niños entre 6 y 59 meses, por primera vez en Andalucía. En esta franja de edad hay aproximadamente 311.400 niños en la comunidad. También arrancó la semana pasada la vacunación contra la gripe combinada con la segunda dosis de recuerdo de la Covid-19 para personas a partir de 65 años, personas con patologías crónicas de 5 a 64 años, grandes dependientes en sus domicilios y sus cuidadores profesionales y embarazadas. Desde el 3 de octubre hasta el pasado martes, se han vacunado en Andalucía 257.826 personas con la segunda dosis de recuerdo de la Covid-19. Por provincia, se han administrado 20.947 vacunas en Almería; 32.068 en Cádiz; 34.554 en Córdoba; 33.260 en Granada; 14.873 en Huelva; 26.672 en Jaén; 40.293 en Málaga y 55.159 en Sevilla. La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha animado a los colectivos más vulnerables a que acudan a vacunarse tanto de la gripe como contra la Covid-19, para lo que ha invitado a pedir cita a través de la aplicación de Salud Responde o por vía telefónica, ClicSalud+ o directamente en su centro de salud. En esta ocasión, no habrá vacunódromos sino que la vacunación se hará en los 1.500 centros de salud repartidos por toda Andalucía. Asimismo, García ha destacado la importancia de que los niños de 6 a 59 meses se sumen a la vacunación contra la gripe, una iniciativa respaldada por la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Española de Pediatría, debido a la importante carga de la enfermedad en los niños, que alcanzan cifras de hospitalización muy similares a la de los mayores de 65. La consejera ha incidido también en el papel relevante que tienen los más pequeños en la transmisión del virus. Dosis adquiridas El Gobierno de Andalucía ha adquirido para esta campaña 2,17 millones de dosis de vacunas contra la gripe, lo que supone un 21,5% más que en la campaña anterior. Este incremento responde a la incorporación por primera vez en la campaña de la gripe de los niños de entre 6 y 59 meses (4 años y 11 meses). Para este rango de edad, la Consejería de Salud y Consumo ha recibido 300.000 dosis, a las que se pueden sumar otras 120.000 en una segunda fase de la campaña. El aumento de dosis en esta campaña se debe también al objetivo marcado por la Consejería de Salud y Consumo de llegar al 75% de la cobertura en mayores de 65 años, tal y como reclama la OMS. Andalucía, en la pasada campaña, se quedó muy cerca de este propósito, con el 73,2%. Salud y Consumo ya ha adquirido 2.050.000 dosis frente a la gripe, extensible a 2.170.000 para la segunda fase de la campaña de la gripe. De esas dosis, 1.766.562 se comenzaron a enviar de forma programada a los centros la última semana de septiembre para la primera fase. El reparto por provincias ha sido: 136.909 en Almería, 220.872 en Cádiz, 181.266 en Córdoba, 227.592 en Granada, 105.397 en Huelva, 163.049 en Jaén, 336.497 en Málaga y 394.979 en Sevilla. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

