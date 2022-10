Es una información de noticiasdealmeria.com Almería Ampliar La Junta invierte 8M€ en Benínar para garantizar agua al Poniente Almeriense sábado 22 de octubre de 2022 , 15:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Carmen Crespo destaca el respaldo del Gobierno andaluz al regadío almeriense con ayudas por 11,4M€

noticiasdealmería.com La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha destacado la inversión de ocho millones de euros del Gobierno andaluz para la mejora del sistema de explotación de Benínar, una actuación que incide en el buen estado de los acuíferos del poniente de Almería y, al mismo tiempo, ofrece garantías a los regantes de la zona. "Desde el Gobierno andaluz apoyamos a los agricultores porque somos conscientes de que están realizando un gran esfuerzo para llevar a los mercados alimentos sabrosos, saludables y sostenibles al tiempo que contribuyen al crecimiento del país y al mantenimiento de los pueblos andaluces generando riqueza en las zonas rurales", ha comentado. Carmen Crespo ha recordado que la pasada primavera ya se inauguró la restauración del Canal Benínar-Aguadulce, acometida de forma ágil por el Gobierno de Juanma Moreno tras 10 años de reivindicaciones por parte del sector agrícola. Como ha comentado, "además de evitar pérdidas, estas obras permiten garantizar el suministro de agua que necesitan las 23.000 hectáreas de cultivo que reúnen los regantes integrados en la Junta Central de Usuarios del Poniente". "Esta actuación se complementa, por un lado, con la modernización de la Presa de Benínar, que suponen una inversión de 3,1 millones de euros por parte de la Consejería de Agua; y por otro lado, con la aprobación a principios de 2022 de una concesión de 3 hm³ de agua del pantano a la Junta Central de Usuarios de Adra", ha explicado la consejera, recordando que esta última posibilidad está condicionada a que el embalse cuente con agua suficiente para atender las necesidades del resto de usuarios. La responsable de Agricultura ha asistido al almuerzo de hermandad organizado por la Comunidad de Regantes Solponiente de Balerma (El Ejido, Almería) en el que también han estado presentes, entre otras personas, el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora; el secretario general del Agua, Ramiro Angulo; el director general de la Producción Agrícola y Ganadera, Manuel Gómez; la directora de Ayudas Directas y de Mercados, Raquel Espín; y la delegada del Gobierno andaluz en Almería, Aránzazu Martín. En su intervención, Crespo ha puesto en valor "el gran trabajo que realizan los agricultores andaluces" y ha recalcado que "el regadío es un ejemplo a seguir en eficiencia hídrica y una fuente de riqueza que es seña de identidad de Andalucía". Actualmente, esta región roza los 1,1 millones de hectáreas de este tipo de cultivo, que suponen el 33% del regadío de España y que generan más del 63% del empleo agrícola. La consejera ha recordado que, dado este importante papel económico y social, la Junta respalda a los agricultores en sus proyectos de modernización y mejora de la eficiencia de regadíos. Carmen Crespo ha concretado que el Gobierno andaluz ha abonado ayudas por valor de 100 millones de euros que, sumando los fondos privados asociados a las inversiones subvencionadas, generan 200 millones de euros de volumen de negocio. "Además, estas iniciativas permiten ahorrar más de 12 hm³ de agua anuales", ha apostillado. En el caso de Almería, la responsable de Agricultura ha comentado que seis comunidades de regantes se han beneficiado de estas ayudas (Barrancos de Sierra Nevada, Río Adra, Cuatro Vegas, Cuevas del Almanzora, Pulpí y Arboleas) y "han recibido 11,4 millones de euros para facilitar la ejecución de actuaciones que permitirán ahorrar agua en 2.500 hectáreas de cultivos". "En concreto, se estima que los proyectos de estos regantes podrán reducir su consumo entre un 11% y un 26%, que se traducen en alrededor de 1,4 hm³ de agua menos al año", ha detallado. Peticiones al Estado Por otro lado, la consejera ha lamentado que los regantes andaluces deban enfrentarse actualmente a dificultades como la sequía y los elevados costes de la energía, que han elevado en gran media la factura eléctrica. Precisamente por esta razón, Carmen Crespo ha insistido una vez más en la necesidad de "implantar la doble tarifa eléctrica para los regantes como medida para paliar un gasto que representa más del 40% de los costes totales de producción para este tipo de explotaciones agrícolas". Al respecto, ha recordado que "la aplicación de esta medida, contemplada en la Ley de Cadena Alimentaria, podría reducir la factura de los regantes en un 20%". La responsable de Agua en Andalucía solicita también al Gobierno central que "rebaje los impuestos a los regantes y el IVA de los insumos para respaldar a unos agricultores que trabajan duramente en el campo pero ven comprometida la rentabilidad de sus explotaciones demasiado a menudo". "Y es vital que se modifiquen los Presupuestos Generales del Estado para 2023", ha recalcado Crespo, que entiende que una rectificación es necesaria para revertir "la injusta reducción del 34% en inversiones que se plantea para la provincia de Almería" y para que se "contemple el agua como una prioridad". Al hilo de esta cuestión, Carmen Crespo ha apuntado que el Ejecutivo español debería incrementar la inversión del Ejecutivo destinada a paliar la sequía para, al menos, igualar la cantidad que moviliza la Junta de Andalucía; y ha recalcado que "es preciso destinar más fondos a infraestructuras del agua de interés general del Estado pendientes", como la ampliación de la desaladora del Poniente de Almería, que debe declararse obra de emergencia.

