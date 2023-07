Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

23J: Aumenta la participación en Almería cinco puntos sobre 2019

domingo 23 de julio de 2023 , 14:46h

Los almerienses han acudido a las urnas con más interés que en las anteriores elecciones generales, celebradas en 2019. Según el primer avance de participación, ofrecido a las 14:00h, el 40,93% de los electores había ejercido ya su derecho al voto en los 391 colegios electorales que hay repartidos por toda la provincia. Esto supone un aumento de 5,10 puntos respecto al mismo dato de hace cuatro años.

La participación ha superado el 50% del censo en doce municipios de la provincia: Alicún (51,32%), Beires (52,48%), Bentarique (59,40%), Felix (51,49%), Huécija (51,35%), Nacimiento (53,60%), Padules (56,48%), Paterna (50,44%), Rágol (51,49%), Somontín (53,52%), Terque (55,36%) y Turrillas (52,44%).

La jornada electoral está transcurriendo con normalidad, salvo un retraso en la constitución de una mesa en la localidad de Partaloa. Según ha informado la Subdelegación del Gobierno, la mesa no ha podido constituirse hasta las 09:25h porque los miembros mesa no tenían el acta de constitución y no la han podido firmar hasta esa hora, que es cuando la secretaria del ayuntamiento la ha proporcionado. Por este motivo, la Junta Electoral ha comunicado que la votación finalice a las 20:30h en este municipio.

Los almerienses eligen hoy a sus representantes en el Congreso de los Diputados y el Senado entre diez candidaturas para la Cámara Baja y nueve para la Alta. Para ello, disponen de 837 mesas electorales, 1.674 urnas, 837 cabinas y más de cinco millones de papeletas. También se han habilitado diez kits de voto en Braille para garantizar la accesibilidad a todos los electores.

Los representantes de la Administración General del Estado cuentan con 342 dispositivos transmisores de datos que servirán para grabar y remitir en tiempo real las incidencias que puedan sucederse desde las aperturas de mesas, a las 9.00h, hasta el cierre, a las 20:00h. También transmitirán el envío de los resultados de los escrutinios.

El próximo avance de participación se ofrecerá a las 18:00h.