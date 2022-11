Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Vox se pierde en Andalucía Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por viernes 25 de noviembre de 2022 , 13:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Vox ha dado su voto favorable a los presupuestos de la Junta de Andalucía, a pesar de que no era necesario porque el Partido Popular goza de una solvente mayoría absoluta. Se podría decir que es positivo que un gobierno que está sobrado de parlamentarios, logre el apoyo de alguna formación política de la oposición, y es cierto, pero hay que ver qué y cómo, porque lo de Vox en Andalucía no creo que lo entiendan ni ellos. Fue Vox quien bloqueó la aprobación de los presupuestos andaluces el año pasado, provocando el adelanto electoral que acabó beneficiando al PP, pero que como siempre que hay unas elecciones, podría haber supuesto que ganara la oposición, y hoy podríamos tener a Juan Espadas de presidente y a Teresa Rodríguez de vicepresidenta. A Vox no le importó, porque las encuestas apuntaban que podría subir de modo significativo, y si además su lideresa era la Belén Esteban de la extrema derecha ¿qué podía salir mal? Pues eso, que les salió mal, que apenas aumentaron un par de escaños cuando se veían como mínimo en la vicepresidencia de la Junta de Andalucía, quemando la verdiblanca y demoliendo el busto del Padre de la Patria. Ahora apoyan los presupuestos que el PP ha elaborado en solitario, mientras que antes, cuando estaban en la necesidad de pactarlos con ellos, se opusieron. Esto demuestra que Vox nos abocó a un adelanto electoral innecesario, y que lo hizo por el bien de Andalucía, no, tampoco por el bien de su España cañí, sino únicamente porque esperaban que les fuese bien a ellos. El portavoz de Vox, Manuel Gavira, sostenía en la sesión de control al Gobierno, que “no se puede poner primero a Andalucía y dedicar gran parte del #PresupuestoAND23 a políticas globalistas”, y que “Unos #PresupuestosAND23 mejores son posibles, porque en Andalucía lo hemos hecho antes, y en Castilla y León lo estamos haciendo ahora” y que para ello "Sólo hay que tener valentía, decisión y, sobre todo, voluntad política". Escuchar a los parlamentarios de Vox insistir una y otra vez en que el Partido Popular de Juanma Moreno es igual que el PSOE, que mantiene sus políticas sociales y de género, que mantiene sus chiringuitos, que mantiene las subvenciones a sindicatos, a asociaciones de mujeres feministas, que mantiene la “perversa” Agenda 2030 (sí, esa que quiere acabar con el hambre en el mundo, acabar con el analfabetismo, acabar con la discriminación de la mujer, acabar con la contaminación de los mares, potenciar el consumo de proximidad…), acusar a Moreno Bonilla de “fanatismo climático”… pues en fin, uno esperaba una abstención como mínimo, sobre todo porque el PP no precisaba su voto. Pero no, igual que antes bloquearon el final de la legislatura con un interés egoísta, ahora dicen sí a unos presupuestos contra los que están a poco que uno les escuche el argumentario, y la pregunta es por qué. No entraré en el contenido de los presupuestos porque no es ese el tema de fondo, habida cuenta de que el presupuesto “no nato” del ejercicio anterior fue pactado con ellos porque eran necesarios, y ahora no lo son, pero votan que sí. Se trata de un cuestión estratégica sin lugar a dudas, pero lo que pasa es que hasta el momento el objetivo sigue siendo una incógnita incluso para los propios parlamentarios de Vox, afanados en criticar hasta el extremo unos presupuestos a los que iban a decir que sí. ¿Lo hacen pensando en un acercamiento al PP de cara a las municipales? ¿Lo hacen pensando en Alberto Núñez Feijóo y un posible pacto con Santiago Abascal? Esto último es lo que parece deducirse de las palabras de Gavira, quien como única justificación al apoyo presupuestario encontró decir que así, Vox y PP se mostrarían como alternativa al “sanchismo” ¿pero eso no valía cuando bloquearon la legislatura? De nuevo Vox en Andalucía no se pone al servicio de los andaluces, ni tan siquiera de los españoles, sino al servicio de los intereses de Vox en España, es decir, de los intereses estratégicos electorales. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 822 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)