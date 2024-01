Almería Ampliar 260.000 euros en subvenciones contra drogodependencia en Almería miércoles 24 de enero de 2024 , 15:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia A un total de 26 entidades locales y 6 asociaciones de la provincia La Junta de Andalucía, a través de la Delegación territorial de Salud y Consumo en Almería, ha concedido este año 258.435 euros en subvenciones en materia de drogodependencias a un total de 26 entidades locales y 6 asociaciones de la provincia. La Delegación de Salud y Consumo presentó el pasado mes de junio tres convocatorias de subvenciones en materia de drogodependencias, consumo y atención a colectivos vulnerables que contemplaba un importe de 4.119.143 euros para toda Andalucía, dirigida a entidades privadas sin ánimo de lucro, para el mantenimiento de sedes y desarrollo de programas, así como a entidades locales para programas de prevención comunitaria. Presentaba tres líneas. Una primera para entidades sin ánimo de lucro, para mantenimiento de sede y funcionamiento de actividades ordinarias. Los beneficiarios de Almería han recibido 54.500 euros de los 541.000 euros contemplados para la comunidad. La segunda línea correspondía al programa Ciudades ante las Drogas, con 126.045 euros para Almería y 1.210.000 euros para Andalucía, mientras que la tercera de las líneas iba destinada a entidades sin ánimo de lucro, para financiación y desarrollo de programas. A Almería le han correspondido 77.890 euros y a Andalucía 2.367.000. La delegada del Gobierno en Almería, Aránzazu Martín, ha animado a las personas que tengan algún familiar con problemas de adiciones a acudir a los servicios y recursos existentes, explicando que "los centros de salud son centros de tratamiento ambulatorio, donde hay médicos especializados en tratamiento de adiciones". Martín ha señalado, que junto a los distintos recursos hay que hacer especial hincapié en la prevención: “La prevención supone la forma más eficaz de combatir los problemas de drogodependencia y adicciones. Se dirige a influir sobre el consumo de drogas y otras conductas adictivas, las percepciones en torno a estas acciones y la asunción de los riesgos que conllevan estos comportamientos”. En este sentido ha incidido en que “el objetivo es, por un lado, retrasar las edades de toma de contacto con las diversas sustancias, sobre todo alcohol y tabaco, y por otro, la reducción de consumos abusivos. El delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, ha dado cuenta de todos los recursos disponibles en la provincia, como son " los centros de tratamiento ambulatorios que están concertados con las entidades", a la vez que ha reconocido "el grave problema de las personas con adiciones", y ha añadido que "las asociaciones que trabajan con esta realidad necesitan recursos para atender todas las necesidades". Por último, ha afirmado que "en la Consejería de Salud y Consumo somos conscientes de que el abordaje del problema de las adiciones es un problema de salud, pero también de naturaleza social, falta de recursos, soledad o vulnerabilidad". No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

