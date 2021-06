291.000 euros para los municipios almerienses ante aumentos eventuales de población

jueves 10 de junio de 2021 , 15:46h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

El BOJA publica hoy la convocatoria de subvenciones de hasta 15.000 euros para garantizar los servicios públicos





La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha convocado una nueva línea de ayudas de hasta 15.000 euros (18.150 con IVA) para municipios no enclavados en el régimen de gran población destinada a garantizar la prestación de servicios públicos de su competencia ante circunstancias excepcionales o aumentos eventuales de población en determinadas épocas del año o ante acontecimientos culturales y deportivos. Tras su publicación hoy en el BOJA, estas ayudas, con un presupuesto de 290.706 euros para la provincia de Almería, podrán solicitarse hasta el 25 de junio.



Se trata de unas subvenciones que se distribuirán en concurrencia no competitiva en aras de la agilidad y que podrán solicitar todos los municipios andaluces que no son de gran población para actuaciones, ya realizadas o a ejecutar por las entidades locales en el ejercicio 2021, ante determinadas situaciones que se puedan producir en el ámbito local que puedan implicar una merma en el funcionamiento de los servicios públicos locales con objeto de garantizar o reforzar una adecuada prestación de los mismos.



En concreto, las bases reguladoras aluden a “situaciones derivadas de una mayor demanda estacional o temporal (como las que pudieran producir por una creciente necesidad de atención laboral, social, lúdica o estacional, entre otras)” así como a ciertas circunstancias extraordinarias de carácter sanitario o de salud pública que se hubieran producido, reforzando o fortaleciendo cualesquiera servicios que se necesitaran”. No obstante, se trata de una línea de ayudas independiente del fondo extraordinario que próximamente pondrá en marcha la Consejería que dirige Juan Marín para gastos derivados del COVID.



“Hay municipios almerienses, de costa pero también de interior, que en verano duplican sus habitantes y los ayuntamientos necesitan recursos financieros para prestarles los servicios que son de su competencia, de ahí estas ayudas de la Consejería para darles apoyo ya que sabemos que las entidades locales tienen presupuestos muy limitados”, ha destacado el delegado territorial de Administración Local, José Luis Delgado.



En el caso de los aumentos eventuales de población, éste deberá ser de al menos el 50% del padrón y el gasto que se subvenciona deberá haberse realizado o tendrá que realizarse entre el día de inicio del mes anterior hasta el día final del mes posterior al momento o época en la que el ayuntamiento declare que se produce el incremento de población o la situación excepcional.



Una vez publicada la convocatoria se abre el plazo, hasta el 25 de junio, para que los ayuntamientos interesados soliciten estas ayudas por vía telemática a través de la Oficina virtual de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local (https://juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/servicios/proce dimientos/detalle/ 24452 /datos-basicos.html)



La resolución de las solicitudes corresponderá a las Delegaciones Territoriales de la Consejería y el plazo para hacerlo será de cinco meses.



Inicialmente, la distribución provincial de los 2,3 millones de euros presupuestados para esta línea de subvenciones es la siguiente: Almería 290.706 euros, Cádiz 151.053 euros, Córdoba 228.005 euros, Granada 510.161 euros, Huelva 233.705 euros, Jaén 299.257 euros, Málaga 285.006 euros y Sevilla 302.107 euros.



No obstante, la convocatoria prevé si una vez cerrado el plazo de solicitudes sobrara crédito en alguna provincia, se podrá redistribuir “preferentemente entre aquellas que, habiendo agotado su crédito asignado, tuvieran una cantidad mayor de solicitudes rechazadas por falta del mismo”.



La convocatoria se puede consultar en el enlace al BOJA de hoy: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/110/BOJA21-110-00016-9698-01_00193578.pdf