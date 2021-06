Investigados dos menores por un apresar jilgueros

jueves 10 de junio de 2021 , 15:35h

La Unidad de Policía Adscrita al Comunidad se ha incautado diverso material de caza no autorizados, así como jaula con pájaros







Funcionarios de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, pertenecientes al Área de Medio Ambiente de la jefatura Provincial de Almería, han procedido penalmente contra a dos menores de edad, como presuntos autores de un delito contra la fauna silvestre al capturar aves fringílidas, sin autorización, con artes ilegales masivas no selectivas.



La referida Unidad Adscrita viene desarrollado diversas investigaciones relacionadas con la captura no permitida de aves fringílidas en diferentes puntos de la provincia. Fruto de estas actuaciones, se localiza en el Parque de Los Pinos del barrio del Alquían, a dos jóvenes y junto a ellos una red de libro de suelo, también conocida como red abatible, un ave atada al suelo provisto de un arnés para utilizarla como reclamo y dos aves enjauladas como señuelos, todos ellos sin anilla de identificación ni documentación que ampare su tenencia, así como en otra jaula con un ave recién capturada.



Las personas que realizaban esta actividad ilícita, en un primer momento huyeron al detectar la presencia de la Policía, dejando abandonados las artes de caza, las capturas y objetos personales, los funcionarios policiales tras las gestiones pertinentes logran identificarles, resultado ser dos menores de edad de 17 y 14 años.



Los agentes procedieron a intervenir las artes y medios de captura y ponen en libertad las aves capturadas, que resultaron ser jilgueros (Carduelis carduelis).



Estas aves gozan de protección de manera genérica según lo estipulado en la directiva de aves 2009/147/CE, Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad encontrándose a fecha actual prohibida su captura (art. 335 Código Penal).



Los métodos utilizados para la captura (Redes, pegamentos, ligas, etc…) se encuentran prohibidos por ser procedimientos no selectivos, resultando imprevisible que especie puede acabar capturada.

La caza furtiva de estas aves supone un grave perjuicio para el medio ambiente, pues son parte fundamental de nuestros ecosistemas, estando estas prácticas expresamente prohibidas.



Los menores encartados quedaron a disposición del Fiscalía de Menores y además se les propone para sanción por las infracciones administrativas observadas.