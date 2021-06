3.400 alumnos se examinan en Almería de acceso a la Universidad

jueves 10 de junio de 2021 , 15:31h

Estos estudiantes, sin suspensos en su expediente, se distribuirán en 12 sedes con aulas a un tercio de su capacidad y afrontarán unos exámenes con una única propuesta por asignatura







Un total de 3.363 alumnos de Almería procedentes de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior, con todo el expediente aprobado, se examinarán los días 15, 16 y 17 de junio de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU) de este curso, una edición en la que se aplicará el mismo protocolo de medidas higiénico-sanitarias que se siguió el pasado curso debido a la pandemia de la COVID-19.



En Andalucía serán 47.807 las personas que se presenten a este prueba. Para albergar a estos aspirantes, la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía, encargada de la organización de este evento, ha seleccionado 181 sedes en toda la Comunidad Autónoma, entre facultades, centros adscritos e institutos de Enseñanza Secundaria, para acoger al más de un millar de centros educativos convocados a la prueba. Se trata del mismo número de espacios habilitados el pasado ejercicio, que se incrementaron entonces considerablemente (de 114 en 2019 a 181 en 2020 y 2021) para responder a la exigencia de garantizar las distancias mínimas de seguridad de 1,5 metros entre alumnos y a las recomendaciones de evitar al máximo sus desplazamientos.



En Almería se han dispuesto 12 sedes para la celebración de las pruebas, 3 de ellas en el Campus de la Ual y 9 en cinco municipios. Concretamente, en la universidad se destinarán los aularios I y III y la biblioteca para que se examine el alumnado procedente de la capital, Huércal de Almería, Carboneras, Fiñana, Canjáyar y Níjar.



Las sedes en el resto de la provincia serán los IES Aguadulce y Turaniana de Roquetas de Mar, para alumnos y alumnas de este municipio y de Vícar; los IES Fuente Nueva y Santo Domingo de El Ejido, para estudiantes de esta población; los IES Cura Valera y Albujaira de Huércal-Overa, en los que hará la prueba el alumnado de este municipio y de Garrucha, Pulpí, Vera y Vélez-Rubio; el IES Cardenal Cisneros de Albox, donde se reunirán los alumnos albojenses y de Cantoria, Macael, Olula del Río y Tíjola; y los IES Abdera e IES Gaviota de Adra, para los estudiantes de Berja y Adra.



De las 181 sedes dispuestas en toda Andalucía, 108 se ubican en municipios de las distintas provincias, además de en varias ciudades de Marruecos, Ceuta y Melilla; y 73 están repartidas por las capitales andaluzas. Al igual que en la edición pasada, las universidades han realizado un gran esfuerzo por incrementar el número de sedes fuera de las capitales, a fin de evitar en lo posible los desplazamientos de los estudiantes.



Recomendaciones higiénico-sanitarias

Las pruebas, simultáneas en toda Andalucía, se celebrarán este año en aulas a un tercio del aforo y con mascarillas higiénicas para el alumnado, profesorado, vigilantes de exámenes y personal de los centros, siguiendo el protocolo sanitario aprobado el año pasado para el desarrollo de esta evaluación. Dicho protocolo establece una serie de consideraciones generales de prevención, así como recomendaciones de higiene relativas a las sedes, a la actividad en sí y a los aspirantes.



Entre las instrucciones concretas relacionadas con las instalaciones, se debe garantizar el máximo de distanciamiento posible entre los estudiantes. Para el caso de clases con bancadas escalonadas, y cuando sea posible, se aconseja dejar una fila intermedia vacía. Además, plantea la posibilidad de que en cada jornada los alumnos ocupen la misma mesa y aula en los diferentes exámenes del día.



En este apartado de espacios, las instrucciones destacan la importancia de mantener una adecuada ventilación natural de los locales y aulas varias veces al día, antes y después de su uso y durante los descansos de las pruebas. Este protocolo fija también la necesidad de un plan reforzado de limpieza y desinfección específico, complementando el que ya pueda existía en el centro. Los locales, espacios, mobiliario, instalaciones, equipos y útiles se someterán a una limpieza y desinfección antes del día de inicio de la evaluación, y en los descansos de cada examen se realizarán estas tareas en cada aula usada. Igualmente, se establecerán diferentes zonas de descanso en los periodos entre las distintas pruebas lo suficientemente amplias para permitir el distanciamiento físico, preferentemente en espacios abiertos.



En lo que respecta a las medidas relacionadas con el desarrollo de la actividad y los aspirantes, se requiere que los alumnos usen mascarillas higiénicas en todo momento. Estarán exentos aquellos que tengan algún problema de salud acreditado que lo desaconseje o alguna necesidad de apoyo educativo reconocida que pueda interferir en su uso. Para los vigilantes de exámenes y personal del centro también se fija este tipo de protección durante su estancia y actividad en la sede.





Contenido de los exámenes

Atendiendo a las directrices que disponen los Ministerios de Educación y Universidades, a quienes compete establecer la estructura de la prueba a nivel nacional, este año, al igual que ya ocurrió en el curso pasado debido a la pandemia, desaparecen las dos alternativas que se venían ofreciendo en las ediciones anteriores.



La única propuesta para esta convocatoria estará compuesta por un mayor número de preguntas con el fin de integrar los contenidos correspondientes a todos los bloques de cada asignatura y los estudiantes podrán seleccionar qué preguntas responder.



La duración de los exámenes se mantiene como en cursos anteriores: 90 minutos para cada uno de ellos, con descanso entre pruebas consecutivas de, como mínimo, 30 minutos.



La estructura de las evaluaciones tampoco cambia respecto a cursos anteriores. Constará de dos fases. La Fase de Acceso, cuya superación es obligatoria para acceder a la universidad, se compone de tres materias obligatorias: Lengua Castellana y Literatura, una Lengua Extranjera -alemán, francés, inglés, italiano o portugués- e Historia de España. A estas se suman una cuarta disciplina de modalidad a elegir: Fundamentos del Arte, Latín II, Matemáticas II o Matemáticas Aplicadas a la Ciencias Sociales. La nota máxima que se puede alcanzar en esta fase es de diez puntos y la puntuación obtenida, junto con la nota media del expediente de Bachillerato, configuran la nota de acceso.



Por su parte, en la Fase de Admisión, que es voluntaria para subir nota, el estudiantado se puede examinar de hasta cuatro disciplinas, aunque únicamente se computará la nota de dos de ellas. Son elegibles cualquiera de las 24 materias que componen la PEvAU a excepción de Lengua Castellana y Literatura e Historia de España.



También se puede subir nota examinándose de un segundo idioma distinto del de la Fase de Acceso o utilizando la puntuación obtenida en la asignatura de modalidad de dicha fase si tiene cinco o más puntos. Cada materia pondera entre 0,1 y 0,2 según el grado en el que se solicite la admisión. La nota máxima a alcanzar en esta fase es de cuatro puntos. Con la nota obtenida, los estudiantes podrán solicitar cualquiera de las plazas de grado que se ofertarán en el Distrito Único Andaluz para el próximo curso.



Desde el pasado febrero, los estudiantes pueden consultar en el Distrito Único Andaluz (DUA) (https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/) modelos orientativos de exámenes que les han ayudado a conocer el desarrollo de la evaluación en esta edición de 2021.



Las evaluaciones comenzarán a las 8.30 horas todas las jornadas, aunque el alumno ya deberá estar presente en su centro de referencia a las 8.00 horas para la citación.



Por otro lado, las materias que no son comunes más demandadas y de las que se examinará un mayor número andaluces son Matemáticas II (19.355 alumnos), Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II (19.233), Química (14.499), Biología (13.341), Economía de la Empresa (11.462), Historia de la Filosofía (9.660), Física (6.519), Dibujo Técnico II (4.868), Geografía (4.584) y Latín II (4.436).



Dado el planteamiento de la PEvAU, algunos alumnos han elegido examinarse de materias que coinciden en el horario inicialmente previsto por la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía, por lo que se ha establecido un calendario alternativo para resolver las 474 situaciones de incompatibilidad registradas en toda la comunidad, de las que en tres casos es doble.





Calendario de admisión a los grados tras la prueba

Los resultados de la prueba de PEvAU se publicarán a las 8:00 horas del próximo 24 de junio en los portales webs de cada una de las universidades. Ese mismo día, a partir de las 12:00 horas, se abrirá el periodo de presentación de solicitudes de acceso a los grados de las universidades públicas andaluzas, plazo que concluirá el 2 de julio a las 23:59 horas.



Para participar en el procedimiento de admisión la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía advierte a todo el alumnado que es necesario formular la solicitud de preinscripción entre el 24 de junio y el 2 de julio, aun estando suspenso, en previsión de que tras las oportunas revisiones consigan superar la prueba. Al tratarse de un procedimiento de los denominado de concurrencia competitiva, en el que no se pueden incluir solicitudes fuera del plazo establecido, el programa informático por el que se presenta la solicitud permite consignar una calificación inferior a 5 puntos, que será actualizada automáticamente cuando la universidad otorgue una nueva calificación, y si esta es igual o superior a cinco puntos, dicha solicitud será atendida en el procedimiento con todos los derechos.



La publicación de la primera adjudicación de plazas tendrá lugar el 8 de julio. En esta fecha comenzará, además, el plazo de matrícula, confirmación o reserva, con una duración de cinco días, hasta el 12 de julio.



Al igual que en años anteriores, la preinscripción de acceso a la universidad se realizará únicamente por vía telemática en la dirección www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit, que es un enlace directo a la web de Distrito Único Andaluz –DUA-. En esta plataforma quienes hayan realizado las pruebas en una universidad andaluza no tienen que presentar documentación alguna en sus universidades.