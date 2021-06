Deportes 30 niños participan en los IV Juegos Deportivos de Formas de Boxeo martes 01 de junio de 2021 , 16:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La coordinada, Lola Martínez, afirma que “en este deporte no hay contacto y se valora la destreza, coordinación y psicomotricidad” El Patronato Municipal de Deportes está celebrando, con las máximas medidas de seguridad algunas competiciones de los Juegos Deportivos Municipales, como es el caso de la cuarta edición de los JDM de Formas de Boxeo, que se ejecuta de forma individual, y por tanto sin contacto, y donde el participante muestra la técnica aprendida en boxeo. Bajo la coordinación de la EDM Lola Boxing, han participado más de 30 niños y niñas de clubes de toda la provincia en las categorías Prebenjamín ‘chupetines’ (nueva en esta edición), Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete. Lola Martínez explica que “en cada una de las categorías los pequeños boxeadores han ejecutado las siguientes formas: saco, manoplas, comba y sombra, siempre adaptando el tiempo a su edad. Por ejemplo los chupetines participaron a 15 segundos y en el otro extremo cadetes a 60 segundos, cada una de las citadas formas”. Asimismo, la coordinadora resalta que “en los JDM de Formas de Boxeo no hay contacto y siempre se valora la destreza, coordinación y psicomotricidad”. La responsable del Club Lola Boxing ha valorado “la suerte de poder contar en estas jornadas con árbitros de reconocido prestigio en la provincia como Juan Felices y Francisco Ruíz, donde evalúan a las chicas y chicos en la ejecución técnica y velocidad antes que la fuerza, así como la entrega de trofeos por parte de Hamza Hamdaoui, actualmente el boxeador amateur con mayor proyección en la provincia de Almería (22 combates 15 ganados), sin olvidar que se enfrentó en la final de los Campeonatos de Clubes de España con el capitán de la selección española, haciendo un combate muy igualado hasta el final”. Las IV Jornadas Municipales Formas de Boxeo se realizan siempre desde el compañerismo y, por eso, Lola Martínez ha pedido a los padres que “pierdan el miedo a que sus hijos practiquen el boxeo como deporte, que como hemos dicho sólo ejercitan la psicomotricidad, resistencia, fuerza y coordinación,pilares fundamentales para el desarrollo evolutivo en el niño o niña”. Los Juegos Deportivos Municipales, además, sirven de base para preparar a los competidores que participarán el 20 de junio enl os Campeonatos de Andalucía, que se celebrarán en Marchena (Sevilla). La directora técnica de Lola Boxing afirma que “contamos en nuestras filas con la actual campeona de Andalucía, Elena García Volkova, y Juan Manuel Rodriguez Jimenez (14 años), plata en los Campeonatos de Club de España”. Entre los proyectos del club también se encuentra la preparación del Plan Tecnificación Nacional Deportivo (PNTD), que a principios de julio tendrá lugar en Almería. El podio de los Juegos Deportivos Municipales de Formas de Boxeo es: Cadete 2005/2006 1.Juan Manuel Rodríguez Jiménez 2.Jorge Sánchez Parrilla 3.Javier García Hernández Infantil 2007/2008 1.Elena García Volkova Lucía Cruz García

3.Karina Zavidona Alevín 2009/2010 1.Jorge Martínez Biosca 2.María José Vera Vera 3.Paula Casas Abad Bejamín 2011/2012 1.Deniss Antonyok 2.Timor 3.Alisa Chupetines Nacidos en 2013 en adelante Luka Nicolás Nerehes 2.Raúl Marian Maciuca

