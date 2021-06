Provincia Convenio para el sellado de los vertederos de Albox y Vélez Rubio martes 01 de junio de 2021 , 18:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Coincidiendo con el Día Mundial del Reciclaje, el pasado lunes 17 de mayo se procedió a la firma del convenio del plan de mantenimiento y sellado del vertedero de Albox y Vélez Rubio





“La adecuación de los vertederos a la nueva normativa era necesaria para evitar sanciones europeas” reconoce el presidente del Consorcio Almanzora Levante Vélez, Antonio Martínez Pascual.



Con fecha 18 de diciembre de 2020, el Consejo Ejecutivo del Consorcio que presta servicio a estas tres comarcas del norte almeriense, aprobó la adjudicación del contrato mixto de Servicios y obras de acondicionamiento previo y Plan de Mantenimiento de los vertederos de Residuos Sólidos Urbanos de Albox y Vélez Rubio, siendo adjudicataria la empresa Lirola Ingeniería y Obras SL por importe de 167.058,44 € el primero y 170.669,04 € respectivamente.



Se trata de una serie de actuaciones de acondicionamiento post-clausura en los antiguos vertederos de Albox y Vélez Rubio y su mantenimiento durante 4 años.



“Es un pasito más en nuestra gestión al frente del Consorcio”, asegura Pascual, “cuando asumimos la responsabilidad en el año 2011, había una deuda de más de 22 millones de euros y hoy puedo decirles a los vecinos que se ha liquidado la deuda financiera, tanto del Consorcio Almanzora-Levante por importe 16 millones de euros, como la que se incorporó con Oria- Los Vélez en 2010 que ascendía a 1,5 millones de euros, una parte al vencimiento, otra de forma anticipada y ambas con fondos propios. Recordarles que estábamos pagando la deuda al 4,5% de interés anual. Y por supuesto, no deja de pagarse el corriente con la empresa concesionaria.”. Por tanto, insiste el presidente, “la deuda histórica del Consorcio a día de hoy es de 0 euros”.



“Todo lo hemos conseguido sin subirle a los vecinos la tasa del servicio de recogida de basura, y en eso hay mucho mérito en el equipo que gestiona el Consorcio como en el total de la plantilla de trabajadores que aun en pandemia no han permitido que se resienta el servicio”, finaliza el presidente del organismo.



