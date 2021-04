300 actuaciones de la Policía Local de El Ejido en Semana Santa

lunes 05 de abril de 2021 , 20:24h

Durante los días que ha estado activo, se han interpuesto 208 denuncias por no utilizar la mascarilla o no respetar la hora del toque de queda; se han realizado 27 dispositivos de control tanto por cierre perimetral como por seguridad ciudadana; y se han llevado a cabo 23 intervenciones en fiestas en domicilios

El operativo ‘Especial de Semana Santa 2021’ puesto en marcha por Ayuntamiento y Policía Local de El Ejido ha finalizado con cerca de 300 actuaciones durante el tiempo que ha permanecido activo, es decir, desde el 26 de marzo y hasta el 4 de abril.



Junto a los servicios de prevención de la seguridad y convivencia ciudadana que presta la Policía Local, este dispositivo se ha centrado en las labores de vigilancia en el cumplimiento de todas las medidas establecidas frente al Covid-19 impuestas por las autoridades competentes, con el objetivo de proteger la salud pública y recordando desde la Administración local a la ciudadanía que es responsabilidad de todos atender y respetar las medidas sanitarias, con especial cuidado en cuestiones como el uso de la mascarilla, la limitación de movimiento nocturna, además del cierre perimetral entre provincias y para desplazarse desde municipios en los que el confinamiento está vigente.



Para garantizar el cumplimiento de todas estas medidas se ha desplegado un dispositivo específico para esta Semana Santa con una mayor presencia policial, que ha destacado por su buen funcionamiento en cuanto al cumplimiento generalizado de las normas anti Covid por parte de los establecimientos públicos, de la ciudadanía en general y a la hora de no realizar botellones para evitar aglomeraciones.



En cifras, se han interpuesto un total de 208 denuncias por no utilizar la mascarilla o no respetar la hora del toque de queda; se han realizado 27 dispositivos de control de cierre perimetral y seguridad ciudadana; y se han llevado a cabo 23 intervenciones en fiestas en domicilios privados.



Igualmente, se han realizado un total de 12 inspecciones/denuncias en establecimientos públicos, llevando a cabo el precinto de 4 establecimientos públicos: 1 en Las Norias de Daza; 2 en El Ejido; y 1 en Almerimar. También se ha desmantelado el mercadillo de la calle Manolo Escobar y se han atendido un total de 300 llamadas.



Además, se detuvo a una persona por negarse a utilizar la mascarilla y encontrarse en situación irregular en España; así como también se detuvo a otra persona por desobediencia grave al negarse a cesar una fiesta en una vivienda en la que estaban participando ocho personas.



De igual modo, Policía Local y Guardia Civil se personaron en los incendios de varios vehículos en Balerma y de un contenedor en Almerimar y colaboran en el esclarecimiento de los hechos y en localizar al autor/es de los mismos, con el fin de poder identificar a los responsables y que respondan de sus actos. Cabe recordar que el Ayuntamiento de El Ejido está trabajando en la prevención de este tipo de incidentes a través de la puesta en marcha de sistemas de videovigilancia en puntos estratégicos del municipio.



Mencionar que, con este dispositivo los policías locales de los turnos ordinarios se han visto reforzados con hasta 30 agentes en turnos extraordinarios con la finalidad de garantizar la seguridad y el orden en el municipio, tanto de personas y vehículos. En los turnos de tarde y de noche, que son los más ‘sensibles’ y de mayor actividad debido al control de limitaciones, se han reforzado considerablemente, de manera que ha habido hasta 12 patrullas en el municipio en los días y horarios más significativos.