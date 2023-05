Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

300 personas arropan al Partido Popular de Purchena en su cierre de campaña

sábado 27 de mayo de 2023 , 10:26h

El salón de actos del Ayuntamiento de Purchena se llenó anoche con más de 300 vecinos del municipio en el mitin de cierre de campaña, en el que los miembros de la lista del Partido Popular incidieron en la importancia de cambiar el rumbo y conseguir el primer gobierno popular de la historia del municipio.

El candidato a la alcaldía, José Luis Serrano destacó que “me presento con la única intención de darle un futuro mejor a mis vecinos. No voy a cobrar ni un céntimo como alcalde porque el único interés que tengo es que Purchena cambie su rumbo de una vez y pueda ser un lugar mejor para todos. Quiero ofrecer una nueva forma de hacer política en la que se tenga en cuenta a todos los vecinos sin distinción, ni de ideologías ni partidos. Me he rodeado de un equipo preparado que cuenta con una gran experiencia y que conoce a la perfección los problemas y las necesidades de los purcheneros”.

Por su parte, el número dos de la lista, Joaquín Navío, manifestó que “esta campaña se ha ensuciado en los últimos días por las actuaciones de miembros del Partido Socialista. Es una pena que se empañen unos días que deberían ser para ofrecer propuestas y convencer a los purcheneros. Por eso nosotros llevamos actuaciones tan importantes como la ansiada construcción de la residencia, una nave polivalente, una casa de la juventud y la cultura para uso y disfrute de todos o los accesos al Campillo. Tenemos un centenar de propuestas que pondremos en marcha en la próxima legislatura gracias al Partido Popular”.

El secretario de Sanidad del PP de Almería y delegado de Salud, Juan de la Cruz, puso en conocimiento que “Purchena tiene mucho que proyectar. Lo único que falta es un gobierno que acuda a las instituciones como la Diputación y la Junta a pedir cosas por su pueblo. Estoy seguro de que Pepe Luis va a poner en marcha grandes proyectos que sitúen a este municipio en el lugar que siempre ha merecido estar”.

Por último, el coordinador de Inclusión Social del PP en el Almanzora y delegado de la Junta, Francisco Bellido, recalcó la parálisis en la que se encuentra Purchena desde hace una década: “este es un pueblo que no crece. Es un municipio que no tiene industria y que no genera empleo. Con estas políticas no va a crecer nunca, pero este equipo que presenta el Partido Popular, tiene la llave para cambiarlo. Es el momento de quitarse el miedo y apostar por el Partido Popular”.