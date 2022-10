Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar 300 personas en una noche intensa de boxeo en el Frontón del Andarax sábado 29 de octubre de 2022 , 09:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los clubes Lola Boxing y Almería Boxing organizaron la velada donde el púgil José María Hernández ‘Gallo’ ganó el combate profesional El Frontón de Andarax reunió el talento del boxeo almeriense el pasado fin de semana gracias a la impecable organización de los clubes Lola Boxing y Almería Boxing. Esta cita contó con el respaldo del Patronato Municipal de Deportes para brindar el mejor espectáculo a la sociedad aficionada a este deporte. Desde las 19.30 horas tuvieron lugar los combates, en concreto, se realizaron cinco en categoría amateur, y, el que cerró la gala, fue un combate de categoría profesional, que puso en alza el nivel de los deportistas de esta disciplina en la capital. Con el telón de la revancha entre el almeriense José María Hernández ‘Gallo’ y el madrileño, Charlie Álvarez, los más de 300 asistentes que acudieron de público disfrutaron de un duelo de estilos sobre el ring. Los combates de categoría amateur transcurrieron para los almerienses con distinta suerte al combate profesional, que se caracterizó por seis asaltos de tres minutos, y José María pudo eludir los ataques del deportista profesional para conectar golpes nítidos a la contra lo que provocó que el almeriense consiguiera la victoria con una puntuación de 59 a 55. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Velada de boxeo el día 22 en el Frontón Andarax

