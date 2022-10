Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Cortes de tráfico por la Magna y la Noche en Negro sábado 29 de octubre de 2022 , 08:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento de Almería informa de los cortes de tráfico que se producirán durante el domingo 30 de octubre y el martes 1 de noviembre: TRASLADO DE LA HERMANDAD DE LA CORONACIÓN FECHA: Domingo, 30 de octubre de 2022 HORARIO: De 17.00 a 20.00 horas ITINERARIO: Salida desde la Catedral de la Encarnación de Almería en la Plaza de la Catedral, Lope de Vega, Jovellanos, de las Tiendas, Plaza Manuel Pérez García, Puerta de Purchena, Plaza de San Sebastián, Alcalde Muñoz hasta Federico García Lorca, San Juan Bosco Carrera del Perú (sentido contrario al tráfico), cruce Avda. del Mediterráneo, Manuel Azaña, Pilares, Carretera de Níjar-Los Molinos, Juan Segura Murcia y Parroquia de Santa María Magdalena (Barrio de los Molinos). TRASLADO DE LA IMAGEN DE LA HERMANDAD DE LOS ÁNGELES FECHA: Domingo, 30 de octubre de 2022 HORARIO: De 17.30 a 19.30 horas ITINERARIO: Plaza de la Catedral, Lope de Vega, Tiendas, Plaza Manuel Pérez García, Puerta de Purchena, Avda. Pablo Iglesias, Echegaray, Cruces, Quintana, Avda. Vilches, Acosta, Avda. Federico García Lorca (tramo descendente), San Blas, Lopan, Avenida de los Ángeles, Quinta Avenida y Plaza de la Plata. TRASLADO DE LA IMAGEN DE LA HERMANDAD DE LAS ANGUSTIAS FECHA: Domingo, 30 de octubre de 2022 HORARIO: De 19.30 a 20.45 horas ITINERARIO: Salida de la iglesia de la Compañía de María, Rambla Obispo Orberá, Navarro Rodrigo, Ricardos, Doctor Gómez Ulla, Padre Luque, San Pedro, Antonio González Egea, Infanta, Conde Xiquena, Eduardo Pérez, Plaza de la Catedral, General Castaños, Sánchez Toca, José Ángel Valente, Arráez, La Reina, Almedina, San Juan, Iglesia de San Juan Evangelista. TRASLADO DE LA IMAGEN DE LA HERMANDAD DE LA CARIDAD FECHA: Martes, 1 de noviembre de 2022 HORARIO: De 12.30 a 14.30 horas ITINERARIO: Salida desde la Plaza de la Catedral, Eduardo Pérez, Real, Gravina, General Tamayo, Paseo de Almería (descendente), Avenida Federico García Lorca, Canónigo Molina Alonso, Rafael Alberti y Templo. PROCESIÓN DÍA DEL TODO LOS SANTOS EN EL ALQUIÁN FECHA: Martes, 1 de noviembre de 2022 HORARIO: De 16.30 a 18.30 horas ITINERARIO: Salida desde la iglesia, Plaza Iglesia Obispo Casanova, Magallanes, Bulevar Manuel del Águila Ortega, Industrias, Camino del Cementerio, Camino del Cementerio, Industrias, Bulevar Manuel del Águila Ortega, Magallanes y Plaza de la Iglesia Obispo Casanova. TRASLADO DE LA IMAGEN DEL CRISTO DE LA ESCUCHA FECHA: Martes, 1 de noviembre de 2022 HORARIO: De 20.30 a 21.15 horas ITINERARIO: Salida desde la Catedral de la Encarnación en la Plaza de la Catedral, Eduardo Pérez,Real, Gravina, Plaza Virgen del Mar y hasta Santuario de la patrona. CORTES DE TRÁFICO NOCHE EN NEGRO Fecha: 31 de octubre de 2022 Horarios: De 10.00 a 03.00 horas ZONA CENTRO PUERTA DE PURCHENA Cortada desde la salida del aparcamiento subterráneo y a la altura de Obispo Orberá, a partir de las 10.00 horas del 30 de octubre hasta las 05.00 horas del 01 de noviembre para realizar montajes y desmontajes de escenarios. Desde las 10.00 horas y hasta las 15.00 horas. El tráfico se desviará hacia Plaza San Sebastián y hacia Avda. Pablo Iglesias y, desde Obispo Orberá, hacia Navarro Rodrigo con salida en el Paseo de Almería.

Desde las 10.00 horas se corta Obispo Orberá, a la altura de c/ San Leonardo, hasta las 15.00 horas.

A partir de las 15.00 horas se corta el acceso de vehículos a Puerta de Purchena y al Paseo de Almería desde Obispo Orberá con Avda Federico García Lorca hasta las 05.00 horas. PASEO DE ALMERÍA 1º TRAMO Desde Puerta Purchena a Navarro Rodrigo, cortado desde las 10.00 horas.

Desde Puerta Purchena a Navarro Rodrigo, cortado desde las 10.00 horas. 2º TRAMO Desde Navarro Rodrigo a calle Ricardos y Gómez Ulla y hasta Mendez Nuñez, a partir de las 15.00 horas y hasta las 05.00 horas. Ricardos, con Dr. Gómez Ulla y con Paseo de Almería, de 15.00 a 05.00 horas Javier Sanz, con Obispo Orberá y Valero Ribera, de 15.00 a 05.00 horas CAMBIO DE SENTIDO DEL TRAFICO ZONA PASEO DE ALMERIA - Se hace preciso para facilitar la servidumbre de la Plaza Marqués de Heredia: - Calle Lachambre: Se habilita el primer tramo en doble sentido, sólo para servidumbre, controlado por un operario de la organización. Sólo se permitirá los accesos a los vehículos de servidumbre, los demás conductores deberán circular con dirección a Paseo de Almería y Plaza Circular. - Calle Rueda López: Este vía, desde el Paseo de Almería y Reyes Católicos, invertirá el tráfico para permitir el acceso de los vehículos provenientes de Reyes Católicos. - Los taxis podrán utilizar las paradas propias del Paseo de Almería, desde Rueda López a Plaza Circular. Accederán por Reyes Católicos, Rueda López con dirección al Paseo. PLAZA DE LA VELAS .- Para realizar el espectáculo programado es necesario la utilización de un camión-grúa, por lo que es necesario realizar los siguientes cortes del tráfico: Domingo 30 de octubre 2022- Será necesario el corte del tráfico en la Avda Federico García Lorca, tramo desde Ribera de las Almadrabillas hasta Canónigo Molina Alonso, desde las 16.00 a 01.00 del 30 de octubre.

Lunes 31 de Octubre 2022.- Será necesario el corte del tráfico en Avda Federico García Lorca, tramo desde Ribera de las Almadrabillas hasta Canónigo Molina Alonso, para la actuación en Plaza de las Velas desde las 15.45 a 00.00 horas del 31 de octubre. NOCHE EN NEGRO EN EL ALQUIÁN. - La Noche en Negro en El Alquián se realizará en el tramo del Bulevar Manuel del Águila desde c/ Magallanes hasta Virgen del Carmen, siendo necesario el corte del trafico en dicho tramo desde las 16.00 hasta las 00.00 horas con desvío del tráfico por calle Magallanes hacia Plataneros. Así, estarán cortadas al tráfico también las calles que permiten acceso al Bulevar: Bulevar del Alquián con Ctra Viator Alquián-c/ San Rafael

Bulevar del Alquián con

Bulevar del Alquian con c/ Virgen del Carmen .

Bulevar del Alquian con c/ Virgen del Carmen . Carretera Viator El Alquián cruce con Camino del Cementerio. Pasacalles Halloween: Corte progresivo desde las 19.00 horas hasta las 20.00 horas aproximadamente. Itinerario: Salida Camino del Cementerio, Camino El Alquián-Viator, Ctra. Níjar-El Alquián hasta calle San Rafael, cambio de sentido, Ctra. Níjar-Alquián hasta calle Narciso Yépes, cambio de sentido hasta calle Virgen del Carmen.

