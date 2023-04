Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar 300 toneladas de sal se usaron en Almería en el Plan de Vialidad Invernal 2022-23 martes 18 de abril de 2023 , 16:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las principales actuaciones se han desarrollado en la zona norte de la provincia y en el centro durante febrero y marzo



El personal técnico de la Delegación Territorial de Fomento junto a la delegada territorial, Carmen Belén López, han acompañado a los responsables de los Centros de Conservación Integral de carreteras de Almería y al personal encargado de la conservación de la Red Autonómica de carreteras hasta Chirivel para cerrar el Plan de Vialidad Invernal 2022-2023 en la provincia y realizar un balance de las actuaciones que se han desarrollado durante la vigencia de este dispositivo.

Un plan ideado para garantizar la seguridad vial en más de 300 kilómetros (de los 868 km totales de carreteras pertenecientes a la Red Autonómica) de mayor altitud con riesgo de nevadas y heladas en la provincia de Almería. Se trata de una herramienta para que la red viaria se mantenga en óptimas condiciones ante posibles temporales desde el mes de noviembre de 2022 hasta finales del mes de marzo de 2023.

El dispositivo está formado por 79 operarios, 31 vehículos, entre los cuales se han tenido en funcionamiento retroexcavadoras, furgones y 6 quitanieves distribuidos en los 4 centros de conservación en la provincia, así como 2 quitanieves de apoyo operados por el personal propio de la Delegación en Huércal-Overa y Almería.

Además de los trabajos de retirada de nieve, dentro del Plan se ha llevado a cabo la extensión de fundentes para evitar la aparición de placas de hielo y favorecer el deshielo de la nieve caída, para lo cual, se han distribuido puntos de almacenamiento de sal en toda la provincia y así poder permitir a los operativos reponer durante las distintas rutas.

Durante este periodo, se han dispuesto de un total de 889 toneladas de sal almacenada en los Centros de conservación de Fiñana (144 tn), Huécija (10 tn en sacos Big-Bag) y Chirivel (550 tn en 2 saleros), además de disponer en otros puntos como en el área de servicio de Los Filabres (Tahal) en la carretera A-349 (25 tn en sacos big-bag), un silo en el enlace 108 de la A-92N en Vélez-Rubio (60 tn) y en la casilla de peones en Tíjola en la carretera A-334 (100 tn), además de un nuevo acopio de sal con un total de 25 toneladas en sacas Big Bag en la carretera A-1178, Pk 32+100, en el T.M. de Olula de Castro, ideado para permitir una mejor reacción del operativo en la zona.

Durante el desarrollo del Plan se han utilizado un total de más de 300 toneladas de sal. La provincia ha sufrido varios temporales de lluvia y nieve entre los meses de enero y febrero, que han requerido un despliegue completo de los medios disponibles, además de un trabajo continuado para extensión de tratamientos preventivos de sal que evitan la formación de placas de hielo.

En la zona norte de la provincia (Los Vélez y María, Chirivel y Oria), la noche del miércoles 18 de enero al jueves 19, así como en las noches del martes 7 de febrero y 11 de febrero, afectando principalmente a las carreteras A-317, A-92N, A-334 y A-399. Durante el primer temporal, debido a la duración e intensidad de las nieves, fue necesario el apoyo con el personal de conservación de la Delegación Territorial ubicado en Huércal-Overa para garantizar la circulación y seguridad de las carreteras.

En la zona centro (Nacimiento-Filabres), la actuación de los equipos ha sido continuada en los meses de enero y febrero para despejar fundamentalmente las carreteras A-1178 (Puerto de Venta Luisa 1.970 m), A-349 (Puerto de Collado García 1.240 m) y la autovía A-92, afectando igualmente en esta zona los mismos temporales anteriores, además de otro ocurrido la noche del 24 de enero que no llegó a desplazarse hasta la zona norte y que descargó por igual en la zona sur (Alpujarra almeriense), en concreto las carreteras A-348 y A-391, requiriendo igualmente el apoyo de los medios propios de la Delegación durante toda la noche. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas Aprobación provisional del nuevo trazado de los enlaces 409 y 411 en El Ejido Carreteras de Almería preparadas para el temporal